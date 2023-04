Kinderchöre zeigen in Heddesheim Musical Peter Pan als Musical

Nach fast fünfjähriger Pause heißt es in Heddesheim: „Endlich wieder Kindermusical!“ Am Samstag, 6. Mai, um 17 Uhr führt der Kinder- und Jugendchor Heddesheim im Bürgerhaus das bekannte Stück „Peter Pan“ auf. „Die rund 80 mitwirkenden Sängerinnen und Sänger freuen sich schon heute darauf und proben fleißig, damit das Stück ein Erfolg wird“, berichtet Chorleiterin Sabine Nick. Die jüngsten Mitwirkenden der beiden Vorchöre sind gerade einmal vier Jahre alt. Sie stehen zusammen mit den „alten Hasen“ vom Kinderchor und vom Jugendchor auf der Bühne. Diese singen zum Teil schon seit über 15 Jahren im Chor und haben bereits mehrere Musicalaufführungen miterlebt.

Intensivprobe auf der Starkenburg

Zur Vorbereitung fährt die Chorleiterin mit den älteren Kindern und Jugendlichen Ende April zum Probenwochenende auf die Starkenburg nach Heppenheim. Dort wird nicht nur gesungen und szenisch geprobt, sondern auch die Kostüme, die Requisiten und das Bühnenbild hergestellt. Natürlich stehen auch gemeinsame Spiele, Lagerfeuer und Nachtwanderung auf dem Programm. Tänze und Choreographien werden erlernt, und die Solistinnen und Solisten werden mit Einzelstimmbildung auf ihren großen Auftritt vorbereitet.

Der Klassiker wurde von Christian Gundlach für die Bühne bearbeitet, der auch die mitreißenden und eingängigen Songs komponierte. Die Geschichte vom Jungen Peter Pan, der nie erwachsen werden will und in Nimmerland gegen seinen Widersacher, den Piratenkapitän Hook, bestehen muss, fesselt Kleine und Große gleichermaßen. Eine professionelle Live-Band begleitet den Chor und die jugendlichen Solistinnen und Solisten bei der Aufführung. Karten gibt es im Vorverkauf in der Bücherecke am Rathaus Heddesheim (7 Euro, ermäßigt 5 Euro). red