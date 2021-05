Kinder meditieren mit Frosch „OM“

Die Volkshochschule Heddesheim bietet den Kurs „Kindermeditation mit OM dem Frosch“ an. Hier lernen Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren auf spielerische Weise die Grundkenntnisse der Meditation und des Achtsamkeitstrainings kennen. „OM“ nimmt die Kinder mit auf seiner Reise um die Welt und zeigt, wie sie ruhiger atmen, leichter still sitzen, sich besser konzentrieren und sich selbst und ihr Umfeld von einer anderen Seite kennenlernen können.

Für den Kurs stellt Kursleiter Mario Münzer sein Buch „Meditation & Achtsamkeit für Kinder – mit OM dem Frosch“ zur Verfügung. Der Kurs startet am Donnerstag, 10. Juni, von 17.15 bis 18 Uhr im Bürgerhaus. Es sind sechs Termine vorgesehen. Der Kurs kostet inklusive Begleitbuch 35 Euro. Da für Kursteilnehmer ein aktueller negativer Coronatest erforderlich ist, bietet die VHS den Kindern jeweils 30 Minuten vor Beginn einen kostenlosen Test an. Anmeldungen per Mail (vhs@heddesheim.de) oder über die Homepage (www.vhs-heddesheim.de). red