„Der Italiener ist wie wild auf mich losgestürzt, das war kein schöner Kampf.“ Oliver Zink wirkt noch immer schwer enttäuscht, wenn er an seinen Profi-EM-Kampf in Modena denkt. Doch gleichzeitig ist der Heddesheimer Kickboxer auch ein wenig stolz, schließlich hat er im Kampf am vergangenen Sonntag gegen Giuseppe Vece den EM-Titel der italienischen Liga gewonnen, mit einem technischen K.o. in

...