Kessler geht, Weitz kommt

Heddesheim. Nach seinem großen Bürgerfest zur Verabschiedung am vergangenen Freitag hat Bürgermeister Michael Kessler (63) am heutigen Dienstag seinen allerletzten Arbeitstag im Rathaus der Gemeinde. Danach geht er nach 24 Amtsjahren in den wohlverdienten Ruhestand. Ab Mittwoch übernimmt sein Nachfolger Achim Weitz die Dienstgeschäfte. Er war am 10. April im zweiten Durchgang zum Nachfolger von Kessler gewählt worden, der nicht noch einmal kandidierte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Arbeiten darf Weitz sofort, in Amt und Würden kommt er aber erst am Freitag, 3. Juni. Dann findet um 17 Uhr, im Bürgerhaus (Großer Saal) eine Sondersitzung des Gemeinderates statt. Einziger Punkt der Tagesordnung ist die Amtseinführung und Verpflichtung von Weitz als Bürgermeister. Diese nimmt Bürgermeister-Stellvertreter Rainer Hege vor. Im Anschluss an die Sitzung des Rates sind die Besucherinnen und Besucher zu einem Umtrunk mit Imbiss im Bürgerhaus eingeladen. Und weil es eine ganz besondere Sitzung ist, wird sie von der Musikschule Heddesheim musikalisch umrahmt. hje

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2