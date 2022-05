Kessler ein „kommunaler Leuchtturm“

Heddesheim. Aus Anlass seiner Verabschiedung als Bürgermeister von Heddesheim hat Michael Kessler die höchste Auszeichnung des Gemeindetages Baden-Württemberg erhalten. Dessen Präsident Steffen Jäger verlieh ihm die Freiherr-vom-Stein-Medaille. Mit dem Eintritt in den Ruhestand am 31. Mai gibt Kessler auch sein Amt als Vizepräsident auf. Jäger würdigte seinen Stellvertreter mit den Worten: „Michael Kessler ist ein Verfechter der kommunalen Selbstverwaltung. Mit seinem Engagement, seinem Sachverstand und seinem Weitblick war er ein kommunaler Leuchtturm für Gegenwart und Zukunft der Kommunen.“ Man sei dankbar für seinen Einsatz für die Städte und Gemeinden weit über den Regierungsbezirk Karlsruhe hinaus, sagte Jäger: „Du warst ein Gestalter, ein Möglichmacher, ein Lösungsfinder, ein Politiker und ein Mensch mit dem Herz am richtigen Fleck.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit 2006 engagierte sich Bürgermeister Michael Kessler im mitgliederstärksten Kommunalen Landesverband, unter anderem als Kreisverbandsvorsitzender des Gemeindetags im Rhein-Neckar-Kreis und zuletzt über sechs Jahre als Vizepräsident. Die Freiherr-vom-Stein-Medaille ist nach dem Begründer der modernen kommunalen Selbstverwaltung benannt. Sie würdigt besonders herausragende Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung. hje/red