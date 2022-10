Kerwe in Heddesheim klingt bei Wellfleisch aus

Mit dem traditionellen Wellfleischessen am Kerwemontag und der Beerdigung ist in Heddesheim die Kerwe zu Ende gegangen. Zu dem traditionellen Essen in der Nordbadenhalle waren nach Angaben von Hauptamtsleiter Julien Christof mehrere hundert Besucher gekommen. Damit habe man fast anb die zeit vor der Corona-Pandemie anknüpfen können, erklärte er. Um die Bewirtung der Gätse kümmerte sich die Fortuna. In den Reihen der Besucher waren wie üblich auch Bürgermeister und ehemalige Bürgermeister aus der Region, die zum ersten Mal von ihrem neuen Heddesheimer Kollegen Achim Weitz begrüßt wurden, unter ihnen Christoph Oeldorf (Schriesheim), Volker Kirchner (Hemsbach) . Auch der Landtagsabgeordnete Sebastian Cuny nahm daran teil.

