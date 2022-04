Kein Bier im Badischen Hof

Zugegeben, der verklausulierte Hinweis auf die Wahl des Bürgermeisters am vergangenen Sonntag hat die Suche nach dem gefragten Ort doch sehr erleichtert. Doch während etliche Teilnehmer unserer „Rätselei“ auf Heddesheim kamen, waren sie bei der Frage nach dem gesuchten Gebäude nicht immer erfolgreich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der „Badische Hof“ war gesucht, ein markantes Bauwerk an der Schaafeckstraße, direkt gegenüber vom neuen Rathaus. Es hat eine lange gastronomische Tradition, aber schon seit Jahren wird hier kein Bier mehr ausgeschenkt. Eine Ausnahme gab es in der jüngsten Vergangenheit bei einer Veranstaltung, als das Kurpfälzer Brauamt hier seinen Gerstensaft zapfte.

2 Bilder Das „Rätselei“ in Heddesheim mit dem Germania-Denkmal und dem Badischen Hof im Hintergrund. © Marcus Schwetasch

Das Ziel, die Traditionsgaststätte wiederzubeleben, hat die Gemeinde nie aufgegeben. 2019 startete sie den Versuch, mit einem Wettbewerb Geldgeber und Ideen für das Projekt zu finden. „Wir halten das Risiko für vertretbar“, sagte der damalige CDU-Fraktionschef Josef Doll, als es im Gemeinderat um die Ausschreibung des Wettbewerbs ging. Günther Heinisch von den Grünen betonte bei gleicher Gelegenheit: „Wir sind interessiert, dass bei dem Traditionsgasthof etwas passiert und eine zündende Idee herauskommt.“ Denn die Substanz leidet zusehends, in diesem Punkt ist sich die Kommunalpolitik einig. „Der Badische Hof steht schon viele Jahre leer und wird nicht besser“, bekräftigte das damals Jürgen Merx (SPD). Private Geldgeber zu finden, das wäre für die FDP besonders wichtig gewesen, wie deren damaliger Sprecher Frank Hasselbring klarmachte: „Der Badische Hof wäre finanziell eine Mammutaufgabe.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Doch die steht der Gemeinde nun möglicherweise doch ins Haus. Denn es ist erklärtes Ziel des Gemeinderates, das Gebäude zu erhalten und eine gastronomische Nutzung sicherzustellen. Deshalb hat der Rat erst im März die Erstellung eines Konzeptes in Auftrag gegeben, und zwar an das Architekturbüro Weindel aus Waldbronn. Dieses hatte 2020 bereits eine Machbarkeitsstudie für Sanierung, Umbau und Erweiterung des Badischen Hofs erarbeitet.

Falls es an diesem Standort auch eine Außenbewirtschaftung geben sollte, könnte ein weiteres markantes Bauwerk zur Disposition stehen, das sich heute an der Kreuzung mit Unterdorf- und Oberdorfstraße befindet, nämlich das Germania-Denkmal, das „MM“-Leser Frank Streitberger aus Heddesheim ebenfalls völlig richtig auf dem Suchbild erkannt hat.

Ursprünglich am alten Rathaus

Das Kaiser- und Kriegerdenkmal ist eine Station im historischen Ortsrundgang. Eine Tafel gibt Auskunft über seine Geschichte. Das Denkmal wurde auf Initiative des Kriegervereins Heddesheim erreichtet, und zwar „zur Erinnerung an den Sieg im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 und die darauffolgende Gründung des Kaiserreiches im Jahr 1871“. Gefertigt hat es Bildhauer Molke, feierlich enthüllt wurde es am 16. September 1888 an seinem ursprünglichen Standort vor dem alten Rathaus.

Auf dem Sockel gibt es die Darstellung der Germania und das Porträt von Kaiser Wilhelm I. Auf der Rückseite stehen die Namen der 67 Heddesheimer Kriegsteilnehmer, darunter zwei Gefallene. Im Innern des Fundaments waren mehrere Dokumente zu den Einweihungsfeierlichkeiten hinterlegt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Das Denkmal selbst hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. 1962 kam es vorübergehend auf den Friedhof, ehe es 1991 nach einer gründlichen Sanierung in den Ortskern zurückkehrte, nur einen Steinwurf entfernt von seinem ursprünglichen Standort. Hier erfolgte 2009 eine weitere Sanierung. Gut möglich, dass es ein weiteres Mal umziehen muss, wenn die Studie der Architekten zum Ergebnis kommt, dass der Badische Hof einen Biergarten braucht, um zu überleben.