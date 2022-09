Kartenverkauf startet

Heddesheim. Ende Oktober kehrt das Heddesheimer Mundart-Theater „Lellebollem“ mit drei Auftritten im Bürgerhaus aus der zweijährigen Corona-Zwangspause zurück. Gespielt wird das Stück „Eiermeiers Kurschatten“ am Freitag und Samstag, 28. und 29. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr, sowie am Sonntag, 30. Oktober, um 18 Uhr. Der Kartenverkauf für die drei Abende beginnt bereits an diesem Freitag, 30. September, von 15 bis 19 Uhr in der Heimatscheuer (Beindstraße 15). Es gibt Kaffee und Kuchen und die Schauspieler sind vor Ort. Danach können Karten an jedem Freitag zwischen 17 und 19 Uhr sowie jeden Samstag zwischen 10 und 12 Uhr in der Heimatscheuer erworben werden.

Die Proben für das Stück laufen bereits seit April, unter anderem mit einem großen Probenwochenende in Bad Kreuznach. jei