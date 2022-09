Karten für Theater im Heddesheimer Bürgerhaus erhältlich

Heddesheim. Die Theaterspielzeit 2022/2023 im Bürgerhaus Heddesheim beginnt am 28. September, Einzelkarten für die Vorstellungen sind ab sofort bei der Gemeinde erhältlich. Für Theaterfreunde heißt es deshalb jetzt „Avanti, Avanti“ wie auch das erste Stück des Programms heißt. Denn die meisten der Karten, mehr als 300, sind bereits im Abonnement vergeben. Nur ein geringer Teil geht jetzt in den freien Verkauf, und zwar zu 21 Euro je Karte und Vorstellung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Auftakt der Reihe macht am Mittwoch, 28. September, „Avanti Avanti“. In der Komödie von Samuel Taylor gibt es ein Wiederhören mit vielen Songs der 1950er und 1960er Jahre unter anderem mit Stefanie Hertel, Stuart Sumner, Sascha Hödl, David-Jonas Frei, Alexander Milz, Rebecca Lara Müller und Adrian Burri. Taylor entführt das Publikum mit seinem Stück in ein quirlig-turbulentes und farbenfroh gezeichnetes Rom, das für die beiden Protagonisten Sandy und Alison jede Menge Überraschungen bereithält. Die Figur des etwas schrulligen Assistenten Baldo bringt Esprit und italienisches Temperament mit.

Schon mit vier auf der Bühne

Stefanie Hertel spielt am 28. September in Heddesheim. © Alexander Stingl

Stefanie Hertel wurde im Vogtland als Tochter des Volksmusik-Sängers Eberhard Hertel und dessen Frau Elisabeth geboren. Bereits mit vier Jahren stand sie gemeinsam mit ihrem Vater auf der Bühne. Im DDR-Fernsehen präsentierte die Vollblutmusikerin ihr Gesangstalent erstmals 1985 im „Oberhofer Bauernmarkt“. Kurz nach der Wiedervereinigung holte Carolin Reiber das Nachwuchstalent in die Volkstümliche Hitparade im ZDF. Karten für die Vorstellung sind zu den Öffnungszeiten im Bürgerservice des Rathauses Heddesheim erhältlich. hje