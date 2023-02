Die Stimmen sind ausgezählt, die neuen Jugendvertreter in Heddesheim stehen fest. Sieben der zehn Bewerber werden in den nächsten beiden Jahren die Interessen ihrer Altersgruppe vertreten und sich in die Entwicklung der Gemeinde einbringen.

Von den 1051 Wahlberechtigten im Alter von 12 bis 21 gaben 202 ihre Stimme ab, das entspricht einem Anteil von 19,2 Prozent. Bemerkenswert: Keiner

...