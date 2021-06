Kabarett mit „Mafalda“ im Bürgerhaus

Die Gemeindebücherei Heddesheim startet wieder mit ihren kulturellen Veranstaltungen. Den Auftakt macht am Freitag, 25. Juni, die Frauenmusikkabarettgruppe Mafalda mit dem Programm: „Da muss der Handwerker ran 2“. Los geht’s um 20 Uhr im Bürgerhaus, Großer Saal. Einlass ist ab 19 Uhr.

Die Damentruppe um Sängerin, Saxophonistin und Songschreiberin Renate Kohl beleuchtet die Freuden und Widrigkeiten des Lebens, besonders, wenn es darum geht, den säumigen Installateur Traugott Pümpel zwecks Reparatur des Klos an die Strippe zu kriegen. Auch inPandemiezeiten ein Problem!

Mit Galgenhumor beschreiben die Damen die Herausforderungen des Alltags in Zeiten von Corona , wie es in der Ankündigung heißt – „seien es die Tücken einer über Monate getragenen Jogginghose beim abendlichen Fernsehhighlight Markus Lanz oder sei es der Selbstversuch im Haareschneiden“. Anna Korbut beackert die Tasten ihres Klaviers, Margit Wunder am Kontrabass fragt sich, wie weit eigentlich der Kalender im Handy vorausplant und Schlagzeugerin Cris Gavazzoni sorgt für den rhythmischen Zusammenhalt.

Vorverkauf auch online

Da die Veranstaltung innen stattfindet, ist ein tagesaktueller, negativer Coronatest oder alternativ die die Vorlage eines Geimpft- oder Genesenennachweises notwendig. Auch das Tragen einer Maske und die Einhaltung der Abstandsregeln sind vorgeschrieben, ebenso die Erfassung der Kontaktdaten durch die Bücherei per Luca-App oder auf einem analogen Formular.

Karten gibt es in der Gemeindebücherei zu den üblichen Öffnungszeiten zum Preis von 12 Euro oder online unter: www.heddesheim.de/veranstaltungen