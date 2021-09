Jugendliche heben Kanaldeckel aus - Zeugen gesucht

Heddesheim. Eine Gruppe Jugendliche hat am Dienstagabend die Deckel von Kanalschächten ausgehoben und ins Feld geworfen. Wie die Polizei mitteilte, wurden Zeugen gegen 22.40 Uhr an der Kreuzung von Breslauer und Berliner Straße auf die Jugendlichen aufmerksam. Kurz darauf flüchtete die Gruppe in Richtung Mannheimer Straße. Die Polizei bemerkte daraufhin eine fünfköpfige Gruppe. Drei flüchteten sofort zu Fuß, zwei von ihnen konnten eingeholt und festgehalten werden. Einem gelang laut den Beamten die Flucht – er verlor allerdings seinen Geldbeutel, den die Beamten sicherstellten. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das ist ein Straftatbestand, wie die Beamten in einer Mitteilung schreiben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06203/414 43 zu melden.

