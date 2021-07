Jugendliche gefragt

Am Sonntag, 25. Juli, sind die Heddesheimer Jugendliche wieder gefragt: In der Zeit von 16 bis 18 Uhr lädt das Jugendvertretergremiums (JVG) alle jungen Heddesheimerinnen und Heddesheimer ab elf Jahren wieder zur Jugendversammlung ein. Ziel dabei ist es, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam zu überlegen, was im Ort aus deren Sicht geändert werden sollte beziehungsweise wie man Heddesheim für Jugendliche noch attraktiver machen könnte. Aus diesen Vorschlägen wollen die Jugendvertreter dann Ideen für neue Projekte des JVG sammeln.

Da die Jugendversammlung im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausfallen musste, haben sich die Jugendvertreter diesmal etwas Besonderes einfallen lassen: Als Highlight der Veranstaltung wird es ein Fußball-Darts geben. Dabei können die Besucher der Reihe nach mit einem Klettball auf die vier Meter große, aufblasbare Darts-Scheibe schießen und versuchen, möglichst viele Punkte zu sammeln. Natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen.

Fußball-Darts und Cocktails

Wer mag, kann außerdem Cocktails mixen oder sich bei freiem Eintritt mit Wasser-Eis und Würstchen stärken. Bei gutem Wetter findet die Veranstaltung vor dem Jugendhaus statt, bei schlechtem Wetter drinnen. Es gelten die aktuellen Corona-Vorgaben, die Teilnahme ist jedoch ohne Anmeldung oder Testnachweis möglich. red/agö