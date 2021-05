Jugendaustausch entfällt auch 2021

Nach dem Ausfall im vergangenen Jahr muss der Jugendaustausch zwischen Heddesheim und der Partnerregion Nogent-le-Roi in Frankreich auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Wie die Gemeinde Heddesheim mitteilt, war die Begegnung für die erste August-Woche in Frankreich geplant.

Der Jugendaustausch findet seit Beginn der Partnerschaft jedes Jahr statt und sollen den jungen Teilnehmern ermöglichen, ihre Sprachkenntnisse zu erweitern und die europäischen Nachbarn sowie deren Kultur kennenzulernen. Die Gemeinde hofft, dass die Begegnung im nächsten Jahr wieder stattfinden kann. Sobald ein Termin feststeht, werde es dazu weitere Informationen geben. red