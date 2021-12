Jetzt neu – Fortuna Gambia

Schon einige Container voll mit Hilfsgütern der verschiedensten Art sind dank der Initiativen von Marion und Badou Sonko per Lkw und Schiff von Heddesheim nach Gambia transportiert worden. „Jetzt haben wir einen Verein gegründet mit dem Namen ,Fortuna Gambia’, damit mehr Transparenz entsteht und den großzügigen Förderern auch Spendenquittungen ausgestellt werden können“, erläuterte die Erste Vorsitzende Marion Sonko.

Der Verein will gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken im Bereich Kultur, Bildung, Sport, Soziales sowie Erziehung dienen. Zehn Personen nahmen an der Gründungsversammlung teil, die Satzung wurde einstimmig genehmigt. Der Vorstand setzt sich zusammen aus: Marion Sonko (Erste Vorsitzende), Jutta Neuwinger (Zweite Vorsitzende), den Kassenwarten Michael Schroth und Inge Kolb sowie Schriftführer Dieter Kolb. Kassenprüfer sind Diana Meiser und Jürgen Schilder.

„Es ist heute ein wichtiger Schritt, um den bisherigen Aktivitäten weitere folgen zu lassen“, sagt Marion Sonko und schilderte kurz, was bisher an Sachspenden nach Gambia geschickt wurde. Einem Hospital konnten Gehhilfen und weitere medizinische Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden. Möbel, Kleidung, Kinderspielzeug, Handys, Fahrräder, Haushaltsartikel und Computer fanden dankbare Abnehmer. Auch Kühlschränke und Werkzeuge fanden den Weg nach Gambia.

„Dazu haben wir einen Shop eröffnet, in dem die gespendeten Artikel verkauft werden. Die Folge ist die Schaffung von bisher drei Arbeitsplätzen“, berichtete Badou Sonko, der vor acht Jahren sein Heimatland verließ. „Wir verschenken keine Waren, wir müssen damit die Kosten für den Container, die Shop-Miete sowie die Löhne und Steuern vor Ort bezahlen“, so Sonko.

Patenschaften für Kinder sind ein weiterer Schwerpunkt des Vereins. „Den Kindern muss eine vernünftige Bildung ermöglicht werden, dazu noch die Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen. Dadurch wird eine Basis geschaffen, um Flucht zu verhindern“, sagte der Gambier.

Begehrte Fußballakademie

In der Fußballakademie sind derzeit 75 Jungs aktiv. Die Heddesheimer Fortunen haben bisher mit Fußballschuhen, Bällen und Trikotspenden die Sportler großzügig unterstützt. „Nur wer regelmäßig die Schule besucht, darf im Team spielen. Disziplin und Teamfähigkeit stehen an erster Stelle“, so Sonko, der seit Jahren bei der Fortuna in der zweiten Mannschaft spielt.

Marion Sonko hat bei ihrem letzten Besuch in Westafrika Gespräche mit dem dortigen Frauensparverein geführt und künftige Projekte besprochen. „Durch unsere regelmäßigen Besuche in Gambia, Tabakoto wissen wir immer, wo welcher Bedarf ist und was am dringendsten benötigt wird. Wir sehen auch, was mit den Sachspenden passiert“, so Badou Sonko.

Lagerkapazität, um gespendete Möbel und Elektrogeräte zu lagern, wird ganz dringend gesucht. „Heute schon an Morgen denken“ – nach diesem Motto agiert der Verein, der sich freut, wenn weitere hilfsbereite Menschen beitreten und unterstützen wollen. red

Info: Weitere Infos: info@fortuna-gambia.de