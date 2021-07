Inzidenz nah am nächsten Grenzwert

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Fallzahlen im Rhein-Neckar-Kreis ist auch am Mittwoch knapp unter 10 geblieben. Wie aus den im Internet veröffentlichten Zahlen des Landratsamts hervorgeht, lag der Wert wie am Vortag bei 9,8. Das Landesgesundheitsamt (LGA) meldete am Abend jedoch bereits eine Inzidenz von 10,8. Die Werte des LGA sind ausschlaggebend, wenn es um neuerliche Einschränkungen geht.

Das Landratsamt meldete am Mittwoch zwölf neue Corona-Infektionen kreisweit. Das sind exakt so viele wie am gleichen Tag der Vorwoche. Vor 14 Tagen wurde indes nur ein neuer Fall gemeldet, vor drei Wochen keiner. Die gute Nachricht: Bereits seit mehr als zwei Wochen ist im Landkreis kein neuer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 mehr bekannt geworden.

Im Folgenden die Situation in den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße. Vorn wie üblich die Gesamtzahl aller bisher gemeldeten Fälle, in Klammern die Neuinfektionen seit dem Vortag und die Zahl der aktuell noch infizierten Bürgerinnen und Bürger:

Edingen-Neckarhausen: 569 (2/2)

Heddesheim: 509 (0/1)

Hirschberg: 341 (0/1)

Ilvesheim: 368 (0/0)

Ladenburg: 429 (0/2)

Schriesheim: 375 (0/1)

Weinheim: 1724 (0/7)

Info: Dossier unter mannheimer-morgen.de/corona