In schwieriger Zeit durchgeboxt

Hier und da fließen ein paar Tränchen, liegen sich Schülerinnen und Lehrerinnen in den Armen – die Karl-Drais-Gemeinschaftsschule hat am Donnerstagabend nach sechs Jahren den ersten Jahrgang des neuen Schultyps in Heddesheim verabschiedet. Motto: „Die First Class macht den Abflug!“

Preise und Ehrungen Lerngruppe 10 mit 42 Schülerinnen und Schülern: Bestes Zeugnis auf gymnasialem Niveau (E-Niveau): Viktoria Lattanzi (1,1). – Beste Schülerin Realschulabschluss: Kim Juraschek (1,4). – Bester Hauptschulabschluss: Hugo Rumrich. Herausragende Leistungen im Fach Chemie: Philipp Zieher Herausragende Leistungen im Fach Geografie: Lea Heising Herausragende Leistungen im Profilfach Kunst: Leon Boskovic Herausragende schulische Leistungen: Leon Boskovic und Dejan Uremovic (beide 1,6). Auszeichnung für besonderes soziales Engagement: Jumana Würz und Lene Schubert. Beste Schüler der Lerngruppe 9, Hauptschulabschluss: Maximilian Bordt und Miguel Ermentraut. tan

Der ein oder andere wechselt nun direkt in die Oberstufe ans Gymnasium, andere wieder mit Realschulabschluss an ein berufliches Gymnasium oder in eine Ausbildung. „Ihr habt euch in einer schwierigen Zeit durchgeboxt“, würdigt Bürgermeister Michael Kessler die guten Leistungen nicht nur der Schülerinnen und Schüler, sondern auch das hohe Engagement der Lehrkräfte, der Schulsozialarbeiter, der Hausmeister, dem Team in der Mensa – und auch der Eltern.

„Ich habe immer daran geglaubt, aber es war ein langer Weg“, erinnert sich der damalige Schulleiter Jens Drescher im Gespräch mit dem „Mannheimer Morgen“, wie er zusammen mit Kessler und der Gemeinde den neuen Schultyp auf den Weg gebracht hat. „Diese Ganztagsschule mit dem Ziel eines mittleren Bildungsabschlusses ist einzigartig, aber das geht nur mit Lehrkräften, die dahinterstehen“, blickt der jetzige Mannheimer Schulrat zurück. Vor zwei Jahren hat er die Leitung an die neue Rektorin Christine Senger übergeben.

Die Beiträge und der Enthusiasmus aller Beteiligten an diesem Abend zeugen von einer guten Schulgemeinschaft, die da in den vergangenen Jahren gewachsen ist. Anna-Lotta Becker, Jumana Würz und Lene Schubert moderieren auf der Wiese hinter der Schule, ergänzt von launigen Sketchen der Schülerinnen und Schüler über ihre Lehrer, außergewöhnlichen Auszügen aus den Klassenbüchern sowie Berichten über Klassenfahrten, Schullandheim-Aufenthalten, Schulstunden am Badesee und Drachenbootrennen. Die Pädagogen kontern mit Hashtags über jeden einzelnen Absolventen. Auch diese wohl treffenden Charakterisierungen weisen auf ein angenehmes, teilweise herzliches Schüler-Lehrer-Verhältnis hin.

„So ein Tag, der geht rein, alles first class“, betont Kessler in seiner Ansprache. Das zu Beginn nicht unumstrittene Schulkonzept habe sich bewährt. „Wir können stolz auf diese Schule sein – und ihr könnt stolz auf eure Leistungen sein“, so der Bürgermeister. Gerade in der Corona-Pandemie hätten Abschlussklassen wie Lehrkräfte vor besonderen Herausforderungen gestanden: „Das übliche Schülerleben war auf einmal weg!“ Das gute Ergebnis der Prüfungen in einem schwierigen Umfeld sei deshalb ein besonderes Qualitätszeugnis für die Karl-Drais-Gemeinschaftsschule.

„Ihr seid der Jahrgang, auf den alle geschaut haben. Ihr wart unsere Hoffnung und manchmal unsere Sorge. Wird das alles funktionieren?“, blickt auch Schulleiterin Annette Senger zurück. Auch in der Corona-Zeit hätten alle versucht, das Beste aus der schwierigen Situation zu machen. „Das Resultat sind jetzt die hervorragenden Ergebnisse“, lobt die Chefin.

Auch Elternvertreterin Ulrike Keller würdigt die Leistungen und das Konzept: „Eine Schule, in der jeder die Zeit bekommt, die er braucht. Ihr seid ein unschlagbares Team!“ Lene, Leonie, Jumana und Anna-Lotta als Schülervertreterinnen können dem nur beipflichten: „Ein super Team, eine starke Gemeinschaft. Es war die beste Entscheidung, die wir treffen konnten, um ein tolles Schulsystem erleben zu können. Und wir waren die ersten!“