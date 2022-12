In Heddesheim läuft ein Musical über Martin Luther

„Martin Luther und die gute neue Mär“. So heißt das Musical, das die evangelische Kirchengemeinde Heddesheim zum Abschluss des doppelten Jubiläumsjahres 2022 (150 Jahre Evangelische Kirche Heddesheim und 500 Jahre Bibelübersetzung durch Martin Luther) am 23. und 24. Dezember in der Kirche aufführt.

Bereits seit Oktober proben rund 50 Kinder, Jugendliche und Erwachsene wöchentlich im Gemeindehaus für die Aufführung, während Eltern und Musical-Team im Hintergrund an der aufwendigen Ausstattung arbeiten. Das rund einstündige Musical erzählt von Luthers Kampf gegen die Angst vor einem strafenden Gott (eindrucksvoll verkörpert durch den „Chor der Ängste“), begleitet ihn über die zentralen Stationen seines Lebens (Blitzschlag, Kloster, Thesenanschlag, Reichstag zu Worms) und klärt nebenbei, was das Christkind mit der Reformation zu tun hat.

Römische Boten: Szene aus dem Musical von 2019. © Martin Tangl

Story und Texte stammen von Pfarrer Dierk Rafflewski, die meisten Kompositionen von Henning Scharf, dem Organisten der Kirchengemeinde, und Jessica Lindenberger („Jester’s Garden“), die als Bänkelsängerin zu den einzelnen Szenen hinleitet. Die Aufführungstermine in der Evangelischen Kirche sind am Freitag, 23. Dezember, um 17 Uhr und am Samstag, 24. Dezember, um 15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden am Ausgang kommen der Musicalarbeit (23. Dezember und der Aktion „Brot für die Welt“ (24. Dezember) zugute. red