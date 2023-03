In der Feuerwehr Heddesheim fehlt es nur an Frauen

Von Hans-Jürgen Emmerich

Ein Jahr nach seiner Übernahme des Kommandos sieht Daniel Schmidt die Freiwillige Feuerwehr Heddesheim gut aufgestellt. Im Gespräch mit dem „MM“ gab er jetzt einen Überblick über die aktuelle Lage und über anstehende Veränderungen. Besonders erfreulich: Die Zahl der Aktiven ist konstant, und auch tagsüber ist die Wehr immer ausreichend einsatzbereit.

„Wir haben 15 Aktive im Tagdienst“, erläutert Schmidt. Eine Anzeigetafel im Gerätehaus und eine App auf dem Handy zeigt ihm jederzeit die verfügbare Stärke an. Die Digitalisierung wird auch bei der Feuerwehr großgeschrieben. Schon heute ist bei mehreren Fahrzeugen ein iPad an Bord. Es dient unter anderem der Navigation zum Einsatzort. „Wir kennen zwar fast alle Straßen“, betont Schmidt, aber schon bei einer Baustelle kann die Suche nach dem schnellsten Weg zum Ziel ohne die digitale Unterstützung in Echtzeit langwierig werden. Bei Verkehrsunfällen liefert der elektronische Assistent in nur wenigen Sekunden Informationen darüber, wo das Rettungswerkzeug bei Autos angesetzt werden kann, ohne Gesundheit oder Leben der Opfer zu gefährden.

Die Einsatzbereitschaft am Tag geht auch auf eine enge Kooperation mit der Gemeinde zurück, wie Schmidt betont. Mit fünf abgestellten Mitarbeitern ist der Bauhof der Kommune der Arbeitgeber mit den meisten Feuerwehrmännern. „Der Bauhofleiter Wolfgang Unverricht steht uns stets mit Rat und Tat zur Seite“, unterstreicht der Kommandant weiter: „Im Falle eines Einsatzes in größeren Dimensionen können wir uns auf alle seine Mitarbeiter verlassen.“ Den schnellen Einstieg von neuen Aktiven ermöglicht eine zweiwöchige Kompaktausbildung. Die Gemeinde hat ihre Mitarbeiter dafür freigestellt.

17 Stunden war jeder der Freiwilligen im vergangenen Jahr im Einsatz, und das meint tatsächlich vor Ort, etwa bei technischen Hilfeleistungen, bei Unfällen oder – recht selten – bei Bränden. Neben der Grundausbildung erwerben die Aktiven weitere Kenntnisse und Fähigkeiten, etwa als Atemschutzträger oder als Höhenretter. Höhenretter in einer Gemeinde ganz ohne Berge? Die braucht man tatsächlich, wie Schmidt versichert, beispielsweise in den Hochregallagern der Logistikunternehmen oder an den Hochhäusern.

Das einzige Defizit, das die Feuerwehr hat, sind ihre Frauen. Nur drei von knapp 60 sind es momentan. „Aber wir sind offen für Neue“, versichert Schmidt. Ein Post auf Facebook mit einer der Frauen hat innerhalb kürzester Zeit 150 Likes gebracht. Das lässt den Chef der Freiwilligen Feuerwehr hoffen. Ebenso wie die Jugend, die 21 Mitglieder hat und jetzt unter der Leitung von Sascha Schröder steht.