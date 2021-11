Impfzentrum nimmt am Mittwoch den Betrieb auf - Anmeldung notwendig

Heddesheim. Eines von fünf kleineren Impfzentren des Rhein-Neckar-Kreises in Heddesheim nimmt am Mittwoch, 17. November, seinen Betrieb auf. Im Jugendhaus Just am Badeseeparkplatz (An der Fohlenweide 5) können sich Bürger gegen Corona impfen lassen. Voraussetzung dafür ist allerdings eine vorherige Anmeldung. Pro Termin können bis zu 200 Personen geimpft werden. Die Terminbuchung ist telefonisch unter der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes (06221/522-1881 – unter der Woche erreichbar von 7.30 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr) und über c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1