Impfen am Badesee

Am Sonntag, 1. August, findet eine Impfaktion für Kurzentschlossene am Badesee in Heddesheim statt. Ein mobiles Impfteam des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises ist von 11 bis 15.30 Uhr direkt vor Ort (An der Fohlenweide 7). Verabreicht werden die Impfstoffe Johnson & Johnson und Biontech. Wer sich impfen lassen will, sollte ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) mitbringen. Empfohlen wird zudem die Mitnahme der Versichertenkarte und des Impfpasses, sofern vorhanden. Das Angebot richtet sich unabhängig vom Wohnort an alle Interessierten. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass mit Biontech auch Impfungen für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren nach ärztlicher Aufklärung möglich sind. Bei 12- bis 15-Jährigen ist die Anwesenheit der Sorgeberechtigten nötig, 16- bis 17-Jährige benötigen eine formlose Einverständniserklärung beider Sorgeberechtigten. Die Biontech-Zweitimpfung erfolgt drei bis sechs Wochen nach der Erstimpfung dann im Zentralen Impfzentrum in Heidelberg. red/agö