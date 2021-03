Die Gemeinde Heddesheim bietet ihren über 80-jährigen Bürgerinnen und Bürgern in Kürze eine Impfmöglichkeit in der Nordbadenhalle an. Das kündigte Bürgermeister Michael Kessler am Donnerstag an. Das Angebot erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Neckar-Kreis durch ein mobiles Impfteam. Bei der Aktion impfberechtigt sind nach Auskunft der Gemeinde über 80-jährige Personen, die nicht bereits anderweitig geimpft sind oder schon einen Termin im Impfzentrum gebucht haben.

Nähere Informationen erhalten die rund 860 über 80-jährigen Heddesheimerinnen und Heddesheimer in den nächsten Tagen per Post. In den Briefen werden sie um Rückmeldung an die Gemeinde gebeten. Wie das funktioniert, steht ebenfalls in dem Schreiben. Es sind begrenzte Kapazitäten verfügbar. Der erste Impftermin findet bereits am Wochenende 27./28. März statt. Die Impfberechtigten, die sich im Rathaus zurückmelden, bekommen dann in einem zweiten Anschreiben einen Termin für die Zweitimpfung am 1. oder 2. Mai zugewiesen. agö