Immer einsatzbereit geblieben

Mit Flexibilität und viel Einsatz hat der DRK Ortsverein Heddesheim die Corona-Monate nicht nur überwunden – er hat sogar neue Helfende gewonnen. Das ging aus dem Bericht des Vorsitzenden Thomas Tuschner bei der Jahreshauptversammlung hervor. Im Zentrum des Treffens standen auch Vorstandswahlen. Dabei wurde Tuschner einstimmig wiedergewählt.

Nach der Pandemie-bedingten Zwangspause umfasste der Berichtszeitraum die Jahre 2019 und 2020. Tuschner hob den besonderen Einsatz der Gemeinschaftsmitglieder in den Zeiten des Lockdowns hervor. Trotz der besonderen Umstände habe der Verein seine sozialen Aufgaben in fast normalem Maße übernehmen können. Weder die Bereitschaft noch das Jugendrotkreuz hätten während der Pandemie an Mitgliedern verloren.

Im Gegenteil: Im Jahr 2020 konnte die Bereitschaft vier Helfende mehr für die vielseitigen Aufgaben des Ortsvereins einsetzen. Durch das fortwährende Online-Angebot an Gruppenstunden hielten die Kinder und Jugendlichen des Jugendrotkreuzes Kontakt und blieben dem Verein treu.

Auch deswegen betonte Thomas Tuschner, dass er stolz auf jeden Einzelnen sei, der in den zurückliegenden Monaten mit angepackt habe und sich vom Pandemiegeschehen nicht habe unterkriegen lassen. Jederzeit einsatzbereit zu bleiben, sei besonders wichtig.

Einstimmig wiedergewählt

Bei den turnusmäßigen Wahlen wurde Thomas Tuschner erneut einstimmig zum Vorsitzenden des Ortsvereins wiedergewählt. Auch für den Zweiten Vorsitzenden, Volker Filipczyk, Schatzmeister Christoph Bundschuh, Schriftführerin Tanja Falkner-Labitzke und Materialwart Bastian Lendl votierten die anwesenden Mitglieder einstimmig. Ebenfalls ohne Gegenstimme in ihren Ämtern bestätigt wurden die stimmberechtigten Vertreter der Rot-Kreuz-Gemeinschaften: für die Bereitschaft Bernd Kalitzki, für Soziales Alexandra Jöst und für das Jugendrotkreuz Ines Tuschner. Gleiches gilt für die beiden Kassenprüferinnen Heidi Herion und Sabrina Matthes. In geheimer Wahl zu Beisitzern gewählt wurden Sabrina Locher, Klaus Schuhmann, Rainer Häffner und (neu) Ute Schick als Nachfolgerin von Silvio Polet, der sein Amt als Beisitzer zur Verfügung gestellt hatte und den Verein künftig an anderer Stelle unterstützen wird.

Alexandra Jöst löst in der Sozialleitung die langjährige Sozialleiterin Monika Polet ab, die aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt abgeben wollte. Die Mitglieder des Jugendrotkreuzes wählten Ines Tuschner zur Leitung und Vertreterin der Gemeinschaft im Vorstand. red