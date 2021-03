Heidelberg. Ohne Kredite könnte die Stadt Heidelberg in den nächsten beiden Jahren ihre Aufgaben nicht finanzieren: 120 Millionen Euro sollen aus Rücklagen entnommen werden, die dann aber ab 2024 auch aufgezehrt sein werden. Allein 2020 schließt voraussichtlich mit einem Minus von rund 20 Millionen Euro ab. In den beiden folgenden Jahren sind 51 Millionen Euro und 69 Millionen Euro zu befürchten. Das wird deutlich aus dem Haushaltsentwurf, den Oberbürgermeister Eckart Würzner und Kämmerer Hans-Jürgen Heiß am Donnerstagabend im Gemeinderat eingebracht haben.

AdUnit urban-intext1

Der Schuldenstand wird sich auf mehr als 364 Millionen Euro bis Ende 2022 erhöhen. „Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor riesige Herausforderungen“, fasst Würzner zusammen. Die Sozialausgaben sollen in den beiden Haushaltsjahren um je vier Millionen Euro erhöht werden. Laufende Zuschüsse, vor allem im sozialen Bereich, sollen um 15 Prozent auf 150 Millionen Euro angehoben werden. Das städtische Personal soll um sechs Prozent erweitert werden. 2,5 Millionen Euro sind für Maßnahmen des Gesundheitsschutzes vorgesehen – von Masken bis Impf-Taxis für Senioren. 21,9 Millionen Euro sind für Sanierungen an acht Schulen geplant. Der Haushalt soll am 24. Juni verabschiedet werden. miro