IG Kultur sammelt weitere Spuren

Seit einem Monat hängen sie in Heddesheim: die „Lebensspuren“ aus der Mitmach-Aktion der IG Literatur und Kultur. Die 21 Beiträge von Bürgerinnen und Bürgern können in einer über den Ort verteilten Ausstellung entdeckt werden: am Rathaus, am Bürgerhaus „Pflug“, an der „Bücherecke“, bei Uhren und Schmuck Kielmayer, am Fotostudio von Martin Kemmet, an der Sparkasse oder auch am Bistro am Dorfplatz.

AdUnit urban-intext1

Wenn es die Corona-Lage erlaubt, ist für Ende Mai eine szenische Lesung unter der Überschrift „Spuren die bleiben – kulturelle Fußabdrücke“ auf dem Dorfplatz geplant. Auch hierfür möchte die IG die Mitmach-Aktion gern fortführen und freut sich über weitere Beiträge. Gesammelt werden kleine Geschichten, gern mit Bild, die alle etwas mit Heddesheim zu tun haben sollten und/oder mit den Menschen, die hier leben. Ansprechpartnerin ist Initiatorin Eva Martin-Schneider, Mail: emartinschneider@web.de, Stichwort „Lebensspuren“. agö