IG Kultur lädt zur Lesung im Garten

„Stimmen aus dem Paradiesgärtlein“ lautet der Titel einer Lesung mit Musik, zu der die Heddesheimer Interessengemeinschaft (IG) Kultur am Freitag, 27. August, einlädt. Zu Gast sind Mitglieder der „Räuber ’77“, einem Zusammenschluss von Literaten und anderen Menschen aus der Region, die sich für die Förderung von Literatur in der Metropolregion Rhein-Neckar einsetzen. Beginn der Lesung ist um 19 Uhr im durchaus paradiesischen Museumsgarten der IG Heimatgeschichte Heddesheim (Beindstraße 15). Zu hören gibt es Kurzprosa und Gedichte aus Fauna und Flora, begleitet von Melodien von Debussy und Satie. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten bei Eva Martin-Schneider, Telefon 06203/440 77 oder per E-Mail an oder emartinschneider@web.de (Betreff: Lesung). agö

