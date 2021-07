IG Kultur lädt zur Bank-Lektüre

Am Freitag, 9. Juli, lädt die IG Kultur in Heddesheim wieder zu einer Folge „Sprechenden Bänke“ ein. Von 18 bis 19 Uhr erwartet die Besucher im Ortskern wieder spannende Lektüre: Hermann van Veen denkt an der Remigiuskirche über Gott nach, Kästner und Co. können Zuhörer auf dem Dorfplatz hören, und an der Evangelischen Kirche erfahren Bank-Besucher Dinge aus der Heddesheimer Geschichte. Über Menschen und allzu Menschliches geht es schließlich auf der Bank zwischen Café Görtz und Bürgerhaus.

Die „sprechenden Bänke“ sollen im gesamten Juli und August freitags stattfinden. Im September geht es mit den Dorfplatzgesprächen in den Kulturherbst, mit den Lebensspuren aus Heddesheim und einer thematischen Lesung zu großen Literaten und Kulturschaffenden. red