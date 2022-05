Heddesheim. Mit einem ersten Spatenstich hat in Heddesheim am Vormittag der Bau einer neuen Sportkita begonnen. Die Gemeinde Heddesheim investiert rund sechs Millionen Euro in das Projekt, der örtliche Sportverein SG beteiligt sich mit mehr als 600.000 Euro. Die Hopp-Stiftung unterstützt die SG dabei mit rund 450.000 Euro. Die Einrichtung soll bis zu fünf Gruppeb haben und im Sommer 2023 in Betrieb gehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1