Hörig & Eisel spielen

Heddesheim. Nachdem das für den 8. Mai terminierte Konzert mit Jürgen Hörig und seinem Bandkollegen Benny Eisel krankheitsbedingt abgesagt werden musste, sind die Musiker nun am Sonntag, 11. September, in Heddesheim zu Gast und präsentieren um 18 Uhr in der Dorfplatzscheune ihr Programm „Lieblingslieder – ein Abend mit Songs & Lyrics“.

Für die Veranstaltung sind noch wenige Restkarten verfügbar. Erhältlich sind die Tickets ab sofort im Bürgerservice (Rathaus Heddesheim) zum Preis von je 10 Euro. Vor Ort gilt freie Platzwahl (Sitz- und Stehplätze).Bereits gekaufte Tickets für die abgesagte Veranstaltung am 8. Mai behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit.

Rückfragen können an Sabine Köhler gerichtet werden (Telefon 06203/10 12 78, E-Mail: sabine.koehler@heddesheim.de). red