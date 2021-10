Hellesama Kerwe-Baum steht jetzt vor dem Alten Rathaus

Heddesheim. „Die Kerwe is unser!“ Kerwe-Parre Henrik Fütterer hat vor viel Publikum am Freitagabend die „Hellesema Kerwe mittendrin“ eröffnet. Mit dem Aufstellen des Kerwe-Baums vor dem Alten Rathaus begann zu den Guggemusik-Klängen der „Heddesemer Zahlekracher“ die traditionelle Kirchweih. Bis zum Montag feiert die Gemeinde unter Corona-Bedingungen (3G/Registrierung). Höhepunkte sind am Sonntag ab 14.30 Uhr der Umzug des Heimat- und Traditionsvereins, die anschließende Hochzeit der Schlumpel mit ihrem Bräutigam sowie die „Kerweredd“. Rund ums Rathaus ist ein kleiner Rummel aufgebaut, unter anderem mit Riesenrad, Kinderkarussell und Autoscooter (jeweils ab 14 Uhr). Am Sonntag kommt das Kasperle „fer umme“ mit zwei Vorstellungen um 15 und 17 Uhr. tan

