Heiße Rhythmen beim Sommertagszug in Heddesheim

Strih, Strah, Stroh. Der Sommerdag is do“ sangen die Kinder und schwenkten ihre Sommertagsstecken. Trotz eines eher unfreundlichen Wetters hatten nicht nur die Kinder ihren Spaß am Heddesheimer Sommertagszug. Mit rund 1200 gutgelaunten und singenden Teilnehmern und über 30 Zugnummern ist und bleibt der Heddesheimer Sommertagszug einer der größten der Region. Einige Tausend Besucher verfolgten den Zug und hatten die Sonne im Herzen mitgebracht, die am Himmel zumeist fehlte.

Vor allem die Musikgruppen strahlten Energie und Lebensfreude aus. Gute Laune konnte man aber überall verspüren. Carina Sommer, die mit der ganzen Familie gekommen war, freute sich, „dass endlich der Winter vorbei ist und der Frühling beginnt“. Und Gudrun Müller, die mit Sohn und Enkelkindern den farbenfrohen Lindwurm bestaunte, fand: „Es ist schön und wichtig, den Kindern die Kurpfälzer Tradition näher zu bringen.“

Alle Kinder der Schulen und Kindergärten erhielten ebenso wie die Mitwirkenden der Vereine und Gruppen von Bürgermeister Achim Weitz und den Gemeinderäten eine Brezel als Sommertagssymbol. Pünktlich um 14 Uhr feuerte die Schützengesellschaft 1894 mehrere Böllerschüsse ab. Dann lief der Umzug los.

Trommeln und fröhliche Musik

Dieser Winter war lang genug, nun wurde er vertrieben mit Trommeln, Musik und fröhlichen Liedern. Angeführt wurde das bunte Treiben vom Pferdezucht-, Reit- und Rennverein Heddesheim mit Fußgruppe, sechs Pferden und Reitern, in deren Haare und Mähnen Blumen geflochten waren. Kaum mehr zu zählen waren die kleinen Steckenträger mit ihren selbstgebastelten Blumen, Käfern und Schmetterlingen aus Schulen, Kindergärten und Vereinen in den Straßen von Heddesheim. Viel Beifall gab es für die aufwendig geschmückten Motivwagen. Mit heißen Rhythmen brachten die Guggemusiker der „Heddesema Zahlekracher“ die Menschen zum Tanzen.

Den Schneemann verbrannt

Gegen diese bunte Vielfalt und geballte Streitmacht fröhlicher Kinder, begeisterter Jugendlicher und engagierter Erwachsener hatte der Winter keine Chance. Auf dem pickpackevollen Festplatz am Badesee bejubelten die Zuschauer am Ende des Umzugs die Verbrennung des Schneemanns zur Verabschiedung des Winters. Er wurde traditionell mit dem Lied „Winter ade“ erfolgreich aus Heddesheim verb(r)annt.

Bürgermeister Weitz hatte zuvor alle Teilnehmer begrüßt. „Zwar war das Wetter heute nicht gut, aber es war dennoch ein fröhlicher, farbenfroher und abwechslungsreicher Sommertagszug“, sagte der Bürgermeister und dankte allen Beteiligten, die zum Gelingen beitrugen.

Anschließend ging es weiter zum Frühlingsfest der Schausteller. Kettenkarussell, Zuckerwatte und viele bunte Lichter - der Festplatz hatte sich in eine Welt voll Spaß und Leckereien verwandelt. Auch noch am heutigen Montag locken Fahrgeschäfte und Buden.

Gute Stimmung herrschte auch im Jugendhaus Just, das 25-jähriges Bestehen feiert. Jugendhausleiterin Anne Bauer und ihre Mitarbeiter hatten eine Spiele-Olympiade mit sechs Stationen aufgebaut. Mehr als 70 Kinder hatten dort ihren Spaß.

Fotostrecke unter mannheimer-morgen.de/heddesheim