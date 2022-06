Heime für Fledermäuse

Heddesheim. 13 Jugendrotkreuzler und Vogelfreunde im Alter von 4 bis 13 Jahren haben am DRK-Einsatzzentrum Fledermauskästen gebaut. Die Kinder durften unter Anleitung die vorgesägten Holzteile anbohren, zusammenschrauben und bemalen, um sie dann am Einsatzzentrum und auf dem Gelände der Vogelfreunde aufzuhängen. So lernten die Kinder nebenbei einiges über die Fledermäuse, wie sie wohnen und warum sie immer mehr bedroht sind. Zur Stärkung gab es zwischendurch für alle leckere Waffeln mit Erdbeeren, die das DRK-Küchen-Team frisch gebacken hatte.

Eingeladen zu dieser Aktion hatte der Verein der Vogelfreunde unter der Organisation von Jörg Landenberger. Gerade durch ihre Nähe am Badesee arbeiten die beiden Vereine gerne zusammen. Für die Jugendrotkreuzler war es spannend, sich mit den am Badesee lebenden Fledermäusen zu beschäftigen. red

