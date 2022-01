Hege und Badent führen jetzt die CDU-Fraktion

Rainer Hege (kleines Bild oben) übernimmt den Vorsitz in der CDU-Fraktion des Heddesheimer Gemeinderats. Das teilte er am Donnerstag nach einer internen Sitzung mit. Sein Stellvertreter ist Holger Badent (kleines Bild unten). Hege war bei der Wahl im Mai 2019 mit 3793 Stimmen gewählt worden, Badent erhielt 2220 Stimmen. Die Neuwahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters waren nach dem Rücktritt des bisherigen Amtsinhabers Martin Kemmet und dem Tod seines Stellvertreters Dieter Kielmayer nötig geworden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

2 Bilder © Hans-Jürgen Emmerich

Wie berichtet, war Kemmet zurückgetreten, nachdem er sich erfolglos um eine Kandidatur als Bürgermeister beworben hatte. Auch dazu äußerte sich Hege jetzt erstmals ausführlich in einer schriftlichen Stellungnahme. „Zunächst möchte ich an dieser Stelle noch einmal betonen, wie sehr ich die Zusammenarbeit mit Martin Kemmet in Fraktion und Partei geschätzt habe und entsprechend sein Ausscheiden bedauere“, heißt es darin.

Die außerordentliche Mitgliederversammlung des Gemeindeverbands Heddesheim am 29. Oktober vergangenen Jahres habe ein Anforderungsprofil für einen Bürgermeisterkandidaten aus den Reihen der CDU oder auch einem parteiunabhängigen Bewerber erarbeitet und festgelegt, schreibt Hege. Ziel sei es gewesen, „den besten Kandidaten oder Kandidatin für Heddesheim zu gewinnen“. In dieser Versammlung habe Martin Kemmet seine Bereitschaft zur Kandidatur erklärt, „gleichzeitig aber ausgesagt, dass er nicht antreten würde, wenn er von den Mitgliedern der CDU nicht unterstützt würde“. Explizit mit dieser Aussage habe Kemmet „Respekt und vielfachen Zuspruch“ der Mitglieder erfahren. Bei einer Enthaltung sei der Vorstand einstimmig mit der Kandidatensuche beauftragt worden, um in einer weiteren Mitgliederversammlung zu entscheiden.

In zwei Gesprächen habe ein Auswahlteam aus dem engeren Vorstand zwei weitere geeignete Kandidaten kennengelernt, „die fachlich besser qualifiziert waren und somit mehr Chancen auf einen Wahlerfolg bieten würden“. Dieses Ergebnis sei Kemmet in einem Gespräch „offen, mit Respekt und ohne die Erwartung einer Entscheidung“ mitgeteilt worden. Zwei Mitglieder aus dem Auswahlteam hätten diese schwere Aufgabe übernommen, „gerade weil sie hohe persönliche Sympathien für Kemmet empfinden, um so Schaden von ihm und der Partei abzuwenden“. In der Fraktionssitzung am 13. Dezember habe Hege ihm angeboten, sich zu präsentieren: „Er teilte mir jedoch mit, nicht mehr kandidieren zu wollen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Freitag, 17. Dezember, fand laut Hege eine Kandidatenvorstellung für Vorstand und Fraktion statt. Kemmet sei zu dieser Sitzung aber leider nicht erschienen. In der Mitgliederversammlung vom 21. Dezember sei „ganz demokratisch in geheimer Wahl“ über die Unterstützung eines Kandidaten abgestimmt worden. Auch zu dieser Versammlung sei Kemmet „ohne Begründung leider nicht erschienen“, schreibt Hege als Vorsitzender der CDU abschließend. Kemmet wollte sich auf Nachfrage nicht weiter zu dem Thema äußern. BILDer: Emmerich/Görlitz