Heddesheimer Team holt 2. Platz beim Jugendmannschaftspokal

Das Highlight des 9-Loch Jugendmannschaftspokals des Baden-württembergischen Golfverbands (BWGV ) stand am Samstag den 18. September an: das Finale im Golfclub Cleebronn. Bei schönstem Wetter und sommerlichen Temperaturen präsentierte sich der Golfplatz in sehr gutem Zustand. Insgesamt zwölf Mannschaften waren mit jeweils einer Mannschaftsgröße von sechs Jugendlichen qualifiziert. Der Golfclub Heddesheim hatte sich in der Gruppenphase den ersten Platz gegen Golfclub Wiesloch, Golfclub Mannheim Viernheim und Golfclub Heidelberg und damit den Platz im Finale gesichert.

Im Finale gab es sowohl eine Netto-Mannschaftswertung, bei der die besten fünf Ergebnisse gewertet wurden als auch Einzelwertung Brutto und Netto in verschiedenen Altersklassen. In der Einzelwertung konnten Tabea Watschon und Fiora Zissler vom Golfclub Heddesheim voll überzeugen. Tabea Watschon konnte gewann mit einer beherzten und angriffslustigen Golfrunde in der AK 13 sowohl die Bruttowertung als auch die Nettowertung. Das gleiche Kunststück vollbrachte Fiora Zissler mit dem Brutto- und Nettosieg in der AK 18.

In der Mannschaftswertung erreichte das Heddesheimer Team durch eine geschlossene Teamleistung eine Gesamtpunktzahl von 101 Punkten und damit den 2. Platz knapp hinter dem Golfclub Bad Liebenzell (102 Punkte), dem Sieger des BWGV Jugendmannschaftspokals 2021. Platz 3 ging mit 93 Punkten an den Golfclub Breisgau.

Im Finale waren für die Heddesheimer Mannschaft Tabea Watschon, Fiora Zissler, Fanny Rhein, Max Ruland, Felix Förster und Liv Dettmar im Einsatz. Der Golfclub Heddesheim gratuliert allen, die in der Gruppenphase und im Finale zum Einsatz kamen, insbesondere Teamkapitän Jörg Recknagel. red

