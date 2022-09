Heddesheimer tanzen trotz Blitz und Donner

Mehr als ein Wermutstropfen ist am Samstagabend in die Gläser bei der Heddesheimer Weinbörse gefallen. Ein heftiges Gewitter mit Regen, Blitz und Donner geht gegen 20 Uhr über dem Dorfplatz nieder. Dabei hatten Christine Müller und Jussif Ali im benachbarten Bistro doch extra einen Sommertraum für ihre Gäste aus Hibiskus-Secco, Sekt und Eis gemixt. „Aus der Traum“, seufzt Christine Müller, als der erste Regenguss über Heddesheim vielen auf die Stimmung schlägt.

Dunkle Wolken über dem Dorfplatz, als die T-Band auf der Weinbörse gegen 19 Uhr die Bühne betritt. Eine Dreiviertelstunde später das Gewitter, Starkregen, viele Besucher suchen in der benachbarten Scheuer Zuflucht, andere wieder flüchten gleich nach Hause, die Musiker machen Pause. Gegen 21.30 Uhr entscheidet Bandleader Klaus Schenk: „Wir spielen weiter!“ Und begrüßt die Fans, die jetzt zu den Klängen wie „Dreadlocks Holiday“ und „Sweet home Alabama“ abtanzen: „Schee, dass ihr noch do seid!“

T-Band-Fan Christian Dötig freut sich: „Das Warten hat sich gelohnt!“ Mit seinen Kumpels hat er sich aus vier Bierbänken ein Dach über dem Kopf gebaut, sitzen kann bei der Nässe jetzt eh keiner mehr. Andere wieder haben sich den Sonnenschirm vor dem Bistro als Regendach umfunktioniert, und viele tanzen trotz immer wieder heftigem Schauer vor der Bühne. „Wir lassen uns nicht unterkriegen. Gegen Regen kann man nichts machen. Jetzt gibt’s halt ein Privatkonzert“, tönt Klaus Schenk. An Baldachine als Regenschutz hat wohl keiner gedacht.

Dabei war das Publikum am späten Nachmittag in großer Zahl auf den Dorfplatz geströmt, um die verschiedenen Weine zu kosten oder sich beim Forschner-Catering mit leckeren Speisen zu versorgen. Die „Acustic Fun Connection“ mit Klaus am Bass und Manny an der Gitarre mit ihren multi-nationalen Songs auf Spanisch, Italienisch, Steierisch und Englisch sorgt für den musikalischen Background. Ob „King“ Elvis oder Ad Sheeran, aber auch Schlager-Oldies wie „Rote Lippen soll man küssen“, Klaus und Manny aus der Kurpfalz kommen an beim Publikum, auch wenn der Ton der beiden auf dem Platz nicht überall zu hören ist.

Noch hoffen die Winzer an den drei Weinständen auf guten Zuspruch. Die Winzergenossenschaft Schriesheim schenkt ihren Rebensaft aus, Harry Schreiber bietet nebenan seinen Weißherbst mit Chardonnay an, und Judith Schmidt vom Weingut Schröder setzt auf ihren Blanc de Noir: „Der ist sehr beliebt!“ Immer wieder schaut sie besorgt in den Himmel, Auch wenn ihr Wunsch, dass es nicht regnet, leider nicht in Erfüllung geht, bleibt sie zuversichtlich: „Auf die Heddesheimer ist Verlass, die sind immer lustig drauf!“ Viele halten denn auch zur Pop-Musik der T-Band bis in den späten Abend durch, auch wenn es immer zu Regengüssen kommt.