Heddesheimer Staudenbox soll Bienen helfen

Zu Beginn der Pflanzsaison bietet die Gemeinde Heddesheim erneut, gemeinsam mit dem Klimaschutzbeirat und der BUND-Ortsgruppe, die Heddesheimer Staudenbox auf dem Wochenmarkt an. Der Verkauf erfolgt am Freitag, 8. April, von 8.30 bis 12 Uhr auf dem Dorfplatz.

„Die Heddesheimer Staudenbox ist im letzten Jahr so gut angekommen, dass die insektenfreundlichen Stauden auch in diesem Jahr wieder angeboten werden“, heißt es dazu von der Gemeinde. Das Besondere an den Staudenboxen ist, dass die in einer Box enthaltenen Stauden aufeinander abgestimmt und für eine Fläche von drei bis vier Quadratmeter geeignet sind. Es werden drei verschiedene Staudenboxen angeboten. Die ausgewählten Stauden sind für sonnige, halbschattige und schattige Standorte geeignet. Sie sind ebenfalls dafür geeignet, Schotterflächen, oder Teilbereiche davon, zu bepflanzen. Eine Staudenbox beinhaltet etwa 24 Pflanzen. „Die angebotenen Stauden sind überwiegend regional und dem Standort angepasst“, schreibt die Gemeinde dazu weiter.

Die Boxen mit den mehrjährigen und winterharten Stauden werden vom Raiffeisen-Markt zusammengestellt und können dort auch gekauft oder vorbestellt werden. Ihnen liegt eine Pflanz- und Pflegeanleitung bei, damit der Einstieg ins Gärtnern so einfach wie möglich gestaltet wird.

Am 8. April werden die Heddesheimer Staudenboxen auf dem Wochenmarkt zum Verkauf angeboten. Ebenfalls werden Bestellungen aufgenommen, so dass die Staudenkiste nach Ostern beim Raiffeisenmarkt abgeholt werden kann. Die Staudenbox für den schattigen Standort kostet 70 Euro, die für den halbschattigen und sonnigen Standort 75 Euro. Für die Kiste wird jeweils ein Betrag von 3,50 Euro Pfand berechnet, der bei Rückgabe im Raiffeisenmarkt erstattet wird.

„Angesichts der schwindenden Artenvielfalt wächst die Bedeutung von Gärten als Rückzugsräume für zahlreiche Tierarten“, betont die Klimabeauftragte Hornig. Das Anlegen naturnaher und lebendiger Gärten fördere die Artenvielfalt und biete verschiedensten Arten von Insekten Nahrung, Unterschlupf und Brutmöglichkeiten an: „Mit Blütenstauden lassen sich so recht einfach Lebensräume für Insekten wie Wildbienen und Schmetterlinge anlegen.“ Auch kleinste Gärten mit Blühpflanzen nutzten den Wildbienen, Schmetterlingen und anderen Insekten als Nahrungsquelle. red