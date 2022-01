Heddesheimer Rat spricht über Fernleitungen für Strom und Gas

Nach dem jüngsten Abriss der ehemaligen Bäckerei Bosch (der „MM“ berichtete) geht in Heddesheim die Ortskernsanierung III weiter. Die Gemeinde bemüht sich nach eigenen Angaben seit Jahren um die Aufwertung und Entwicklung des Ortskerns. Zu diesem Zweck wurden mehrere Sanierungsgebiete ausgewiesen und beträchtliche Finanzmittel für öffentliche und private Sanierungsmaßnahmen bereitgestellt, wie es in einer Vorlage zur nächsten Sitzung des Gemeinderates heißt.

Ein wesentlicher Schwerpunkt des aktuellen Sanierungsgebiets Ortskern III ist der zwischen Schulstraße und Unterdorfstraße gelegene Bereich. Hierfür wurde als Zielsetzung unter anderem eine Neuordnung und Nachverdichtung, der Abbruch nicht mehr erhaltenswerter Bausubstanz und die Schaffung neuer Wegeverbindungen (Nord-Süd und Ost-West Richtung) sowie die Aufwertung und Neuordnung vorhandener Parkplatzflächen festgelegt.

Um die Sanierungsziele verwirklichen zu können, soll für einen Teilbereich des Quartiers ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Das muss der Gemeinderat formal beschließen. Der Bebauungsplan soll die Bezeichnung „Ortskern III - Areal zwischen Schul- und Unterdorfstraße“ tragen. Der Bereich umfasst rund 1,8 Hektar. Inhaltliche Details werden erst zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat ein vereinfachtes Verfahren ohne Umweltprüfung vor.

Zwei Vorhaben betreffen die Gemeinde nur indirekt. Es geht um den Bau einer überregionalen Stromleitung und einer für Erdgas. Die terranets bw hat die Verwaltung bereits im Mai 2021 als Vorhabenträger des Projekts „Süddeutsche Erdgasleitung - SEL“ schriftlich über den geplanten Bau einer neuen Gasleitung informiert. Geplant ist der abschnittsweise Bau einer rund 250 Kilometer langen Erdgasleitung von Lampertheim in Südhessen über Heidelberg, Heilbronn, Ludwigsburg, Esslingen, Göppingen, Heidenheim nach Bissingen in Bayern. Für den Trassenverlauf im Bezirk des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt.

Der 15 Kilometer lange Leitungsabschnitt von Mannheim-Straßenheim über Heddesheim, Ladenburg, Dossenheim und Edingen-Neckarhausen bis Heidelberg-Grenzhof soll bis voraussichtlich 2027 realisiert werden. Das Vorhaben befinde sich noch in einem frühen Stadium der Planung, erläutert die Verwaltung. In der Sitzung werden Vertreter der terranets bw den Gemeinderat und die Öffentlichkeit über das Projekt insgesamt sowie den aktuellen Planungsstand informieren.

Der Vorhabenträger Transnet BW plant zur Netzverstärkung zwischen dem Frankfurter Raum und Karlsruhe eine Umstellung einer bestehenden Stromleitung auf 380 kV. Auf Heddesheimer Gemarkung beinhaltet der Leitungskorridor laut Gemeinde die vorhandene Bestandstrasse der Transnet BW, die von Weinheim kommend nordwestlich an Muckensturm vorbeiführt, den Golfplatz und dann weiter die L 631 überquert und schließlich westlich der Bebauung der Gebiete Lessing- und Uhlandstraße in Richtung Ilvesheim verläuft. Im Bereich der Uhlandstraße grenzen die Leitungen unmittelbar an die vorhandene Ortsrandbebauung von Heddesheim an. Auch hierzu soll es in der Sitzung Details geben.

Ein weiterer Punkt der Tagesordnung betrifft den Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbegebiet Süd“,. Hier soll der Planentwurf gebilligt werden. Bereits zu Beginn der Sitzung wird Marie-Christin als neue Gemeinderätin der CDU verpflichtet. Sie rückt für den im Dezember überraschend verstorbenen Dieter Kielmayer nach.

Gemeinderat, Donnerstag, 27. Januar, 17 Uhr, Bürgerhaus.