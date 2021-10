Der blaue Container für die Eis-Disco ist weg, wucherndes Gestrüpp gerodet - Eisläufer auf der Kunsteisbahn in Heddesheim haben nun künftig freien Blick auf die Bergstraße. „So eine Eisbahn unter freiem Himmel gibt’s in ganz Nordbaden nicht“, verkündet am Donnerstagmittag stolz Bürgermeister Michael Kessler - während Eismeister Uwe Menz mit seiner Eismaschine die eisigen Schichten auf die

...