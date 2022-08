Heddesheimer Jugendliche backen mit Maitre Lambert Macarons

Endlich hat es wieder einmal geklappt mit einer Städtepartnerschaftsbegegnung: Nach zweijähriger Corona-Zwangspause brachen Anfang August 13 Jugendliche aus Heddesheim mit ihren vier Betreuerinnen und Betreuern zum Jugendaustausch nach Nogent-le-Roi auf. Die französischen Gastgeberfamilien aus der Partnergemeinde südwestlich von Paris bereiteten den Jugendlichen aus Heddesheim einen herzlichen Empfang und organisierten für die Austausch-Woche ein interessantes und abwechslungsreiches Programm.

Dazu gehörten eine historische Stadtführung in Chartres, ein Ausflug nach Paris mit einer Stadtrundfahrt und dem Besuch des Eiffelturms sowie ein Macarons-Backkurs mit dem bekannten französischen Chocolatier David Lambert. Aber auch die sportlichen Aspekte kamen während der Zeit mit den Austauschpartnern nicht zu kurz: Im Kletterpark, beim Wasserski und Lasertag sowie bei einer Parkrallye vor der Schlosskulisse von Nogent-le-Roi konnten sich die Jugendlichen auspowern. Dieses Jahr stand das Miteinander ganz besonders im Vordergrund; das war auch deutlich zu erkennen, als die gesamte Austauschgruppe nach der Schlosspark-Rallye „Werwolf“ spielte.

Am Wochenende hatten dann die Gastfamilien ein großes Buffet für alle vorbereitet. Gemeinsam verbrachten die Teilnehmer den Mittag mit Spielen, Musizieren und Picknicken, bevor es für die Jugendlichen anschließend wieder in die französischen Familien ging und diese den Tag zusammen gestalteten. Manche Familien zeigten den Kindern Versailles, andere besuchten die wunderschöne und beeindruckende Beleuchtung der Kathedrale in Chartres, „Chartres en lumiere“.

Den krönenden Abschluss der Woche bildete dann der Besuch des Freizeitparks „Parc Astérix“. Glücklich, mit vielen neuen Eindrücken und neu geschlossenen Freundschaften fuhr die Heddesheimer Gruppe nach einer Woche Jugendaustausch wieder nach Hause. „Wir danken den Familien ganz herzlich für ihre Gastfreundschaft und freuen uns schon auf den Besuch der französischen Jugendlichen im kommenden Jahr bei uns in Heddesheim“, so das ehrenamtliche Betreuerteam um Yan Breheret, Jessica Galm, Nina Glatzel und Hanna Mayer.

Auch Bürgermeister Achim Weitz bedankte sich in einer übermittelten Grußbotschaft im Namen der Gemeinde Heddesheim bei allen Gastgebern, Betreuern und Teilnehmern. Es sei sehr wichtig, dass der Faden der Begegnungen mit einem Fußballaustausch vor kurzem in Heddesheim und nun dem Jugendaustausch in Nogent-le-Roi wieder aufgenommen worden sei. red