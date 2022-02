Heddesheimer Eisstockschützen küren ihre Meister

Die Eisstockschützen, eine Unterabteilung des Ski-Clubs Heddesheim, haben im Heddesheimer Eisstadion ihre internen Meisterschaften durchgeführt. Dabei gab es durchaus Überraschungen, wie der Ski-Club berichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf Vereins-, Landes-, Deutsch-, Europa- und Weltebene gibt es regelmäßig Meisterschaften. In Deutschland findet Eisstockschießen hauptsächlich in Bayern in den Wintersportgebieten statt. Aber es gibt auch Stockschießen auf Asphalt in den Sommermonaten. Curling, eine verwandte Sportart, konnte man gerade bei den Olympischen Spielen beobachten. Eisstockschießen ist hingegen nicht olympisch. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden ... Die Grundidee ist letztlich aber die gleiche: Den Eisstock bzw. Stein so nah wie möglich an ein vorgegebenes Ziel legen. Bei Olympia in Peking fand ein Demonstrationswettbewerb statt. Die Chancen für 2026 stehen also nicht schlecht. An den Präsidenten des IOC, Thomas Bach, wurde ein erneuter Antrag auf Zulassung gestellt.

Bei den Eisstockschützen in Heddesheim konnten die Meisterschaften gleich am ersten Termin durchgeführt werden. Der Blick ging kritisch nach oben, in der Hoffnung dass der Wettergott ein Einsehen hat. 17 Teilnehmer stellten sich der Herausforderung. Vorher wurden bereits die Zielscheiben auf dem Eis vorbereitet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Los ging es mit dem Zielschießen. Als es ans Stockschießen ging, verschlechterte sich leider das Wetter. Der einsetzende Regen machte das Eis langsam. Letztendlich konnten die Meisterschaften dann doch noch zu Ende gebracht werden, da ja jeder die gleichen Voraussetzungen hatte. Die Schiedsrichter nahmen die Auswertung vor. Mit Spannung warteten die Teilnehmer auf das Endergebnis. Schiedsrichter Willi Johe nahm mit launigen Worten die Siegerehrung vor.

Überraschend konnten sich die erwarteten Favoriten nicht durchsetzen, und es kam zu Außenseiterplatzierungen. Der 3. Platz ging an Peter Heider. Zweiter wurde Jürgen Gericke. Sieger wurde Rainer Mehl. Der Sieger erhielt den Wanderpokal in Form eines Holzeisstockes, auf dem alle bisherigen Eisstockmeister seit 1983 eingraviert sind.

Der Leiter der Eisstockabteilung des Ski-Clubs Heddesheim, Jürgen Gericke, bedankte sich bei allen Teilnehmern und den fairen Wettbewerb. Bei einem gemütlichen Beisammensein ließ man die Meisterschaft ausklingen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Das Eisstockschießen findet montags im Heddesheimer Eisstadion von 18.15 bis 19.15 Uhr statt. Anschließend trifft man sich zum gemütlichen Treff. Interessenten können einfach mal vorbeischauen. Weitere Infos gibt es auch unter www.Skiclub-Heddesheim.de/Eisstockschiessen. GL