Heddesheimer CDU unterstützt Bürgermeister-Kandidat Achim Weitz

Heddesheim. Achim Weitz, Leiter des Ordnungsamtes in Schriesheim, hat seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt in Heddesheim bekanntgegeben. Der parteilose 49Jährige wird dabei von der örtlichen CDU unterstützt. Das hat eine nicht-öffentliche Mitgliederversammlung am Mittwochabend mit breiter Mehrheit beschlossen. „Die CDU wird damit keinen eigenen Kandidaten aufstellen“, erklärte Ortsverbandsvorsitzender Rainer Hege. Die Verwurzelung von Achim Weitz in Heddesheim sowie sein Profil als Verwaltungsfachmann habe schließlich den Ausschlag gegeben. Auch Mitbewerber Norbert Hölscher (parteilos) hatte sich an diesem Abend bei der CDU vorgestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© Privat

Weitz war von 1995 bis 2014 in der Heddesheimer Gemeindeverwaltung tätig, lange Jahre als Chef im Ordnungsamt, ehe er über die Stadtverwaltung Köln 2018 nach Schriesheim wechselte. „Mein Ziel ist es, Heddesheim und seine Bewohner in die Herausforderungen der Zukunft zu führen. Ob bei der Kinderbetreuung, der demografischen Entwicklung, der Digitalisierung, für bezahlbare Wohnungen sowie beim Engagement fürs Ehrenamt“, kündigte Weitz am Vormittag an. Seine Familie sei stark in Heddesheim verwurzelt, Onkel Hans-Joachim Weitz saß lange Jahre im Gemeinderat und war Stellvertretender Bürgermeister. „Auch deswegen ist Heddesheim für mich eine Herzensangelegenheit“, erklärte der neben Daniel Gerstner (SPD), Tobias Köber (FDP), Jens Römer (Grüne) und dem parteilosen Schuldirektor Norbert Hölscher, Leiter des Jobcenters in Weinheim jetzt fünfte Bewerber für das Bürgermeisteramt. Der amtierende Rathauschef Michael Kessler tritt zur Wahl am 20. März 2022 nicht mehr an.