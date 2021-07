Bei der Bürgermeisterwahl in Heddesheim im Frühjahr 2022 verzichtet Amtsinhaber Michael Kessler auf eine erneute Kandidatur. Das teilte der 62-jährige Verwaltungschef am späten Donnerstagabend in einer Presseerklärung mit. Mit derselben Erklärung habe er den Gemeinderat kurz zuvor am Ende der Sitzung im nicht-öffentlichen Teil über seine Entscheidung informiert. Ebenso am folgenden Morgen die

