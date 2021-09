Heddesheim: Witwer stiftet Ruhebank am Badesee

Von Martin Tangl

„Meine Frau hat den Badesee geliebt“, seufzt Ahmed Butt. In Erinnerung an seine vor zwei Jahren verstorbene Christa hat der fast 84-jährige eine Ruhebank aus Recycling-Material am Heddesheimer Trimm-Dich-Pfad mit idyllischem Blick aufs Wasser gestiftet. Seine Freunde, Bürgermeister Michael Kessler und Bauhof-Chef Wolfgang Unverricht sind sich einig: Der höchste Punkt am See ist auch der schönste Platz auf dem Rundweg um das Gewässer. „Ich bin sehr glücklich“, freut sich Butt, dass ihm die Gemeinde diesen Platz genehmigt hat.

Fast 50 Jahre waren Ahmed und Christa verheiratet. Kennengelernt haben sich der Technik-Student aus Pakistan und die Bibliothekarin damals in der Bücherei in Mannheim, wohnten zuerst in Feudenheim, dann ab 1969 in Heddesheim. Sie arbeitete im Dalberghaus, er bei BBC/ABB.

Die Folgen einer Polio-Erkrankung zwangen Christa schließlich in den Rollstuhl, doch zum Schwimmen im Badesee ging das Ehepaar im Sommer fast täglich. „Sogar einen extra Zugang mit Matten für Rollstahlfahrer hat der damalige Bademeister Bender für uns geschaffen“, erinnert sich Ahmed Butt. Jetzt sollen Erholungssuchende und Spaziergänger von der kleinen Anhöhe aus den Blick auf den See genießen können.

