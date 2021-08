Heddesheim: Vogelfreunde freuen sich über Storchenkinder

„Nach wie vor ist der Vogelpark hinter dem Badesee ein beliebtes Ziel für Jung und Alt, nicht nur für die Heddesheimer Bürger“, stellte Jörg Landenberger, 1. Vorsitzender des Vereins für Vogelfreunde und -Pfleger, bei deren Generalversammlung fest. Der Verein hat derzeit 245 Mitglieder, davon 22 Jugendliche.

Beachtung fand die Vorzeigeanlage jüngst auch in der Fachzeitschrift für Artenschutz, Vogelhaltung und Vogelschutz. „Es kamen positive Anrufe und Zuschriften weit über unsere Region hinaus“, freute sich Jörg Landenberger, der mit seinem Vater Ulrich den zweiseitigen Bericht mit sechs bunten Fotos verfasst hatte. Die Landesschau des SWR berichtete ebenfalls positiv über den attraktiven Vogelpark.

Vorstand der Vogelfreunde Heddesheim Vorsitzender: Jörg Landenberger Jörg Landenberger 2.Vorsitzender: André Peter Kassier: Ulrich Landenberger Schriftführer: Georg Klemm Stellvertreterin und Presse: Erika Landenberger Beisitzer: Christopher di Vita, Werner Dostal, Siegfried Schiewe, Horst Täubert und Werner Wölfel Ausschüsse: Werner Dostal, André Peter (Wirtschaft); Jutta Dostal, Elsa Klemm (Vergnügung). Ehrenrat: Jürgen Garst, Heinz Scheidemann, Reinhard Siebert

Das alles geht nur, weil die ehrenamtlichen Mitglieder jede Menge Arbeit leisten. So wurden jüngst einige Fensterelemente an den Sittichvolieren erneuert und weitere Nisthilfen gebaut. An der Streuobstwiese wurde ein Tor angebracht. „40 Storchenpaare ziehen derzeit 80 Jungstörche auf. Denen gefällt es bei uns“, sagte der Vorsitzende. Die Berufsschule Wiesloch fertigte Stahlringe für neue Storchennester an, die Stadtwerke Viernheim stellten Laternenmasten für weitere Nester zur Verfügung.

„Mit Hilfe der Firma Cobinet konnte ein Gerüst angeschafft werden, mit dem das Dach eines Hochstandes renoviert wurde“, berichtete Landenberger. Die Firma Glock half beim Fällen von abgestorbenen Bäumen. Leider musste der Park zeitweise wieder wegen Corona geschlossen bleiben. Die Feste, die ansonsten die Kassenlage verbessert haben, wie am 1. Mai in der Freizeithalle, der Storchentag sowie die Winterfeier, fielen aus. Seit einigen Monaten kann auf Youtube das lebhafte Treiben in den Storchennestern beobachtet werden. Landwirt Jürgen Schaaff half in einer spontanen Aktion mit seinem Teleskoplader eine Plattform auf einen Baumstumpf zu heben. Beim Wettbewerb der Firma Edeka „Unsere Heimat und Natur 2021“ gewann der Verein 1000 Euro. Daneben haben sich die Mitglieder um die Wartung und Pflege der Nistkästen gekümmert.

Den Kassenbericht Ulrich Landenbergers lobten Jürgen Brenneisen und Traudel Kiss. „Deine Arbeit war wieder einwandfrei“, sagten die Prüfer. Die Entlastung und die Neuwahlen waren reine Formsache. Werner Dostal, der Ehrenvorsitzende, fand lobende Worte für das Team um Jörg Landenberger und schlug ihn auch zur Wiederwahl vor. Alle Personen wurden von den Mitgliedern einstimmig gewählt. „Ob die von uns geplanten Veranstaltungen auch durchgeführt werden können steht in den Sternen. Wir hoffen, dass es klappt“, sagte Landenberger abschließend.