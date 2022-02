Heddesheim verabschiedet Etat für 2022

Das Manuskript der haushaltsrede von Rainer Hege (CDU):

Meine Damen und Herrn,

sehr geehrter Herr Bürgermeister Kessler

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Die Eröffnungsbilanz mit dem Stichtag 1. Januar 2020 als wichtigste Grundlage für die doppische Haushaltsführung liegt uns nun vor.

Diese Bilanz vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage unserer Gemeinde,

und ist ein solides Fundament für die Haushaltsführung, und die kommenden Jahresabschlüsse.

Wenn die Finanzen auf den Tisch kommen, geht es mehr als um Einnahmen und Ausgaben.

Dann geht es um die Zukunft, dann werden die Weichen gestellt für die künftige soziale und wirtschaftliche, für die kulturelle und auch die ökologische Entwicklung unserer Gemeinde .

Herr Bürgermeister Kessler hat den Haushaltsentwurf mehr als umfassend beschrieben und die wichtigsten Stellen aufgezeigt .

Intensiv haben wir uns im Finanz- und Steuerausschuss bereits damit befasst und dennoch stellt es sich uns immer noch als neues Zahlenwerk da, der Haushaltsentwurf 2022.

Die Gemeinde Heddesheim weist eine gute Verteilung auf der Einnahmenseite, heute heißt es ja Erträge, auf.

Die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und die Schlüsselzuweisungen stellen dank einer guten Konjunktur nach wie vor den maßgeblichen Anteil im Haushalt unserer Gemeinde, sogar mit Steigerung gegenüber 2021. Und trotz der Befürchtungen über die negativen finanziellen Auswirkung durch die Corona Pandemie konnte dies erreicht werden.

Wir sehen einen der stärksten bzw. den stärksten Haushalt den wir je hatten.

Beflügelt alleine schon durch 15,5 Mill.€ an Investitionstätigkeit. Und der Blick in den mittelfristigen Finanzplan, begründet aus den bisherigen Zahlen der Steuerschätzung ,verrät uns eine gute positive Entwicklung für unsere Gemeinde , in den nächsten Jahren.

Aber, meine Damen und Herrn, in meiner Zeit als Gemeinderat hatten wir noch nie eine so lang andauernde Phase an positiver Steigerungen der Zuweisungen, Zuwendungen und Steuern , wie in den vergangenen etwa 12 bis 13 Jahren.

Eigentlich gab es meist ein auf und ab in jeder Dekade. Es geht mir nicht um schwarz sehen, sondern darauf hinzuweisen, weiterhin besonnen, mit den uns anvertrauten Finanzmittel der Gemeinde zu haushalten und vorausschauend damit zu wirtschaften, denn es kann sich auch sehr schnell ändern. So lange wir es verantworten können wollen wir die freiwilligen Leistungen und Angebote für unsere Bürgerinnen und Bürger aufrecht erhalten und verbessern. Vor allem im Sport und Freizeit Bereich haben wir einige große defizitäre Kostenstellen. Hallenbad, Badesee, Eisbahn und Sporthallen um kurz die wichtigsten zu nennen. All dies wollen wir weiter für unsere Einwohner bereitstellen und gleichzeitig erwächst hieraus aber auch ein Standortvorteil für unser Gemeinde ,und macht immer mehr Menschen Lust auf Heddesheim.

Im Blick auf den Ergebnishaushalt zeigt sich.

Wir erzielen ordentliche Erträge von 29.610.500,-€,

und ordentliche Aufwendungen von 29.203.000,-€,

und somit ein ordentliches Gesamtergebnis von 407.500,-€.

Um an das aktuelle Thema der letzten Sitzung, vom 27.Januar 2022 unter Top 7 „ Erweiterung Gewerbegebiet Süd „ anzuknüpfen, möchte ich im Abschnitt Erträge auf den

sprunghaften Anstieg bei der Gewerbesteuer hinweisen.

Wir rechnen im Jahr 2022 mit Einnahmen in Höhe von 4,5 Millionen € . Die Gewerbesteuer ist weiterhin eine der wichtigsten Einnahmequelle und zeigt, dass sich unsere Anstrengungen in die Erweiterung des Gewerbegebietes positiv im Haushalt bemerkbar machen.

Ich erinnere an die ca. 2,0 Mio.€ höhere Einnahme in diesem Bereich im abgelaufenen Jahr.

Wir von der CDU Fraktion, bedanken uns ausdrücklich bei den Gewerbetreibenden in unserer Gemeinde für ihr großes Engagement

und dafür, dass sie in unserer Gemeinde investieren und sich damit zukunftsweisend aufstellen.

Die angesprochene Weichstellung durch die geplanten Investitionen möchte ich nun an Hand einiger Beispiel skizzieren. Die Entwicklung von Heddesheim soll weiter zukunftsfähig sein, und dafür sind Maßnahmen im Bau, sowie im Bestand zwingend erforderlich.

Runde 700.000,-€ sind in die Hans-Thoma- und die Karl-Drais-Schule vorgesehen.

Unsere Kindertageseinrichtungen schlagen in 2022 mit 4,3 Mio. Investitionen zubuche.

Und hier hauptsächlich die Baumaßnahme für den Sportkindergarten.