Heddesheim verabschiedet Bürgermeister Kessler nach 24 Jahren

Von Hans-Jürgen Emmerich

Mit einem Festakt in der Nordbadenhalle hat Heddesheim am Freitag seinen langjährigen Bürgermeister Michael Kessler würdig verabschiedet. Es war sein ausdrücklicher Wunsch, die Feier kurz und bündig zu halten. Keine ausufernden Reden, kein stundenlanges Programm, sondern Zeit für Begegnung und Gespräche beim Sektempfang und ein knapper offizieller Teil mit professioneller Vokalmusik der Freiburger Gruppe „Anders“ und einer gelungenen Moderation durch Wolf-Günter Janko, dem Vorsitzenden der Sportgemeinschaft.

Die Würdigung von 24 Jahren Kessler nahm sein Stellvertreter Rainer Hege (CDU) vor. „Ihre Handlungsmaxime war es immer, die Attraktivität unserer Gemeinde als Wohn-, Arbeits- und Erholungsort zu steigern“, sagte Hege. Trotz einer Vielzahl von Investitionen sei es ihm gelungen, die Rücklage zum Ende seiner Amtszeit auf zehn Millionen Euro zu steigern. Stets habe er ein Auge auf mögliche Fördermittel von Bund, Land und EU gehabt. Kessler hinterlasse hervorragend aufgestellte Finanzen, die seinem Nachfolger Achim Weitz und dem Gemeinderat Handlungsspielräume für die nächsten Jahre lasse.

Kessler habe Freude, Begeisterung und Tatkraft bis zum letzten Arbeitstag gezeigt. „Sie waren mit Leib und Seele Bürgermeister. Sie haben sich für Ihre Gemeinde und Ihre Überzeugungen verkämpft und sind dabei auch Konflikten nicht aus dem Weg gegangen“, attestierte Hege dem scheidenden Bürgermeister. Er habe zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Themen gesetzt: „Viele sind Erfolgsgeschichten geworden.“ Mit seiner hohen fachlichen Kompetenz und seiner harten Argumentation in der Sache habe er beharrlich vieles durchgesetzt, „was vielleicht nicht jeder geschafft hätte“. Weiter sagte Hege: „Dabei hatten Sie auch die Weitsicht, das strategische Denken und das Gespür für Zusammenhänge, die nicht jeder hat.“

Immer wieder montags

Wovon viele Mitarbeiter im Rathaus ein Lied singen können, das erwähnet auch Hege: „Am Wochenende waren Sie immer mal wieder mit dem Fahrrad im Ort unterwegs. Montags hatte dann der Bauhofleiter eine E-Mail und wusste, auf welcher Strecke Sie gefahren sind und was Ihnen aufgefallen ist.“ Es ist auch dieser konstante Blick auf jedes Detail in der Gemeinde, das Kessler Arbeit geprägt hat. Bilder und Videosequenzen aus 24 Jahren seiner Amtszeit liefen über ein Smartboard im Foyer und wurden auf eine festplatte gebannt. Als Geschenk des Gemeinderates überreichte Hege ihm zudem einen Präsentkorb mit Spezialitäten aus Italien und einen Gutschein für eine Radreise. Seine Frau Heidi erhielt einen großen Blumenstrauß.

Im Namen der Kollegen aus dem Sprengel der Bürgermeister sprach Andreas Metz (Ilvesheim), der als Vorsitzender des Kreisverbandes des Gemeindetages die Nachfolge von Kessler angetreten hat. „Ich kann es noch gar nicht realisieren und bin mir nicht sicher, ob es Dir schon richtig bewusst ist“, sagte Metz zum anstehenden Ende der Amtszeit: „Schließlich hast du bis zum letzten Tag, bis zur letzten Minuten richtig Gas gegeben.“ Kessler habe sein Amt mit viel Herzblut ausgeübt: „Das Ergebnis kann sich sehen lassen, und wir Nachbarkommunen blicken mit großem Respekt und etwas Neid auf die Entwicklung, die Heddesheim genommen hat.“ Das Abschiedsgeschenk der vollständig anwesenden Kollegen war ein ganz besonderes: Auch als Pensionär darf er noch einmal an der Bürgermeisterwoche auf der Mettnau teilnehmen, bevor er dann endgültig in die Gruppe S der Ruheständler wechselt. Für den Aufenthalt in der Kurklinik erhielt er einen Gutschein und zum Fitbleiben Nordic-Walking-Stöcke.

Hohe Auszeichnungen

Der Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg, Steffen Jäger, würdigte das langjährige ehrenamtliche Engagement Kesslers in dem Verband. Er bezeichnete ihn als Verfechter der kommunalen Selbstverwaltung und verlieh ihm die Freiherr-vom-Stein-Medaille, höchste Auszeichnung des Verbandes.

Landrat Stefan Dallinger folgte dem Wunsch nach einer launigen Ansprache und ehrte ihn überraschend mit der Goldmedaille des Kreises. Von der länderübergreifenden Zusammenarbeit Kesslers zeugte der Besuch von Viernheims Bürgermeister Matthias Baaß, Präsident des hessischen Gemeindetags.