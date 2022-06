In Heddesheim gehen die Uhren wieder richtig. Punkt 15 Uhr setzte Uhrenspezialist Till Lottermann am Freitag die drei Turmuhren an der Evangelischen Kirche offiziell wieder in Gang. „Bei Uhren ist es wie bei Glocken: Wie wichtig sie sind, merkt man erst, wenn sie nicht funktionieren“, sagte Pfarrer Dierk Rafflewski zur feierlichen Wiederinstandsetzung. Wochentag und Zeit waren nicht zufällig

