Heddesheim soll mehr zusammenwachsen

„MM“-Serie Bürgermeisterkandidaten im Interview / Heute: Jens Römer (Grüne). Der Studiendirektor will seine Wahlheimat mitgestalten und den Bürgern zuhören. Von Hans-Jürgen Emmerich

Im Vorfeld der Bürgermeisterwahl in Heddesheim am 20. März äußern sich die fünf Kandidaten im Interview. Heute kommt Jens Römer zu Wort. Er ist seit 2019 Mitglied der Grünen, tritt aber als unabhängiger Bewerber an.

Jens Römer Partei: seit 2019 Mitglied bei Bündnis 90 / Die Grünen Instagram: roemer_im_neuen_miteinander, 29 Beiträge, 54 Follower (9.3.2022) Facebook: Account als Politiker, 51 gefällt mir (Stand 9.3.2022) Telefon: 06203/401 59 94 Homepage: www.jens-roemer-heddesheim.de

Herr Römer, Sie wollen Bürgermeister von Heddesheim werden – warum?

Jens Römer: Das ist ein längerer innerer Prozess gewesen. Letztlich liegt es an meinem Kleinen. Mit dem war ich am Meer schnorcheln, da hat er Plastikflaschen im Wasser gesehen und wollte wissen, wie das da reinkommt. Dann hat er für sich entschieden, dass er nur noch Seife statt Plastik will. Er wollte nicht auf Kosten anderer leben. Deshalb habe ich mir eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach gesetzt, ein Elektroauto gekauft und einen neuen Kachelofen mit Wassertasche eingebaut, um klimafreundlicher zu heizen. Ich möchte, dass künftige Generationen auch eine gute Lebensgrundlage haben. Ich will mich für das Allgemeinwohl einsetzen, habe Erfahrung, das richtige Alter, die nötige Motivation, die Energie, die Lust, das zu machen und zu gestalten.

Das alles können Sie aber auch als Studiendirektor, oder?

Römer: Als Bürgermeister kann man mehr gestalten. Da sind die Möglichkeiten sicher viel größer. Aber ich weiß, dass Bürgermeister zu sein auch bedeutet, eine 60- bis 80-Stunden-Woche zu haben.

Sie kommen von außerhalb und haben mit der Kommunalpolitik bislang kaum zu tun. Sehen Sie das eher als Vorteil oder als Nachteil?

Römer: Als Vorteil. Viele haben mich angesprochen, weil ich nicht verflochten und niemandem gegenüber verpflichtet bin. Man könnte auch sagen, ich stecke nicht in Filz und Klüngelei. Das sehe ich auch so.

Sie sprechen von Filz und Klüngelei...

Römer: So sprechen die Bürgerinnen zu mir. Nehmen Sie das Privatgrundstück von Bürgermeister Kessler, das zum Baugebiet wurde. Meine Mitbewerber Gerstner und Köber haben dafür gestimmt. Ich will faire, gerechte Sachentscheidungen.

Wie meinen Sie das?

Römer: Ich will eine andere Gemeinderatsarbeit. Die Bürger sollen mehr mitreden können, auch zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, was die Geschäftsordnung jetzt nicht vorsieht. Ich will mehr Diskussion. Oder nehmen Sie das Beispiel Pfenning: Da ist die Bürgerschaft gespalten worden. So weit darf es nicht noch einmal kommen. Das ist schief gelaufen. Dazu muss man vorher intensiver kommunizieren.

Zum Beispiel per App?

Römer: Wir haben ja bereits eine sehr gute Heddesheim-App. Da könnte man Bürgerbefragungen dran koppeln. Wer mit der App nicht klarkommt, muss das auch im Rathaus machen können, mit einem schlichten Fragebogen. Befreundete Oberbürgermeister machen das gerade, zum Beispiel in Böblingen mit einer Befragung.

Sie sind jetzt 52 Jahre alt. Würden Sie im Falle Ihrer Wahl nur eine Amtsperiode machen oder eine zweite anstreben?

Römer: Ganz klar eine zweite anstreben. Mit 60 hat man durchaus die zweite noch vor sich, wenn das gesundheitlich möglich ist. Davon gehe ich aus.

Wo sehen Sie die besonderen Stärken von Heddesheim?

Römer: Da gibt es sehr viele. Herr Kessler hat die Gemeinde gut verwaltet und immer geschaut, dass er Finanzierungstöpfe anzapfen kann. Ich sehe die Freizeitmöglichkeiten als Stärke, mit Badesee, Hallenbad, Sauna, Kunsteisbahn – das ist schon bemerkenswert in der Region. Die Gründung der IGSH war ein Meilenstein für Heddesheim, weil dadurch viele Synergiekräfte freigesetzt werden. Das Betreuungsangebot konnte erweitert werden für Eltern, die beide arbeiten müssen, weil sie sich sonst die Miete in Heddesheim gar nicht leisten können. Die Vereinsvielfalt ist sehr groß, das ist ein starker Pluspunkt für Heddesheim. Und die Finanzen sind solide. Da wurde gut gewirtschaftet.

Was wollen Sie verändern in der Gemeinde?

Römer: Die Diskussionskultur und den Umgang miteinander. Auf der Sachebene sind sichere Wege im Ort wichtig. Da gibt es an vielen Stellen Probleme. Zum Beispiel das Überqueren der Großsachsener Straße zum Friedhof oder an der Werderstraße beim Ärztehaus, wo es schon einige Beinaheunfälle gab. Der Lärm in der Werderstraße und in der Blumenstraße ist ein großes Thema, weil da Lkw durchfahren, um etwas Maut zu sparen. Da muss man ran.

Und sonst?

Römer: Mietpreise sind ein Thema. Da muss man schauen, ob man Heddesheimer bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum unterstützen kann. Ich denke da zum Beispiel an Zuschüsse für die Schaffung von Wohnraum beim Dachausbau, wenn die Wohnungen dann günstig vermietet werden. Und vor allem den Politikstil will ich ändern. Mein Motto ist miteinander reden, arbeiten und leben. Dabei müssen alle Akteure ins Boot genommen werden. Das kostet zwar ein bisschen mehr Zeit, aber wenn das Kind erst einmal in den Brunnen gefallen ist, kostet das noch viel mehr Zeit.

Michael Kessler hat in 24 Jahren als Bürgermeister hohe Maßstäbe gesetzt. Trauen Sie sich zu, das zu toppen?

Römer: (lacht) Er hat gut verwaltet und viele Fördertöpfe angezapft. An manchen Stellen kann ich es auch toppen. Ich hätte gerne für die Generationengerechtigkeit einen deutlicheren Weg hin zu mehr Klimaneutralität. Den European Energy Award will ich nutzen. Und ich will Heddesheim autonomer machen, damit wir nicht abhängig sind von steigenden Energiepreisen.

Das Bewerberfeld ist groß. Wo setzen Sie für sich persönlich die Messlatte im ersten Wahlgang?

Römer: (lacht) Schön wären 50 Prozent plus eine Stimme.

Was ist Ihre Schmerzgrenze nach unten?

Römer: Bei unter zehn Prozent würde mein Wahlkampfteam vermutlich sagen: Lass’ mal.

Was wäre Ihre oberste Maxime als Bürgermeister?

Römer: Das Miteinander. Ich wünsche mir, dass die Gemeinde wieder mehr zusammenwächst.