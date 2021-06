Heddesheim: See-Tickets künftig ab 7 Uhr online

Die Gemeinde Heddesheim ändert die Zeiten für den Online-Verkauf der Tagestickets für den Badesee: Ab Montag, 21. Juni, werden die elektronischen Eintrittskarten jeweils ab 7 Uhr des aktuellen Tages freigeschaltet. Das teilte die Verwaltung am Freitag mit. Hintergrund sei, dass man den Verkauf für die Besucherinnen und Besucher des Badesees komfortabler gestalten wolle, hieß es auf Nachfrage aus dem Rathaus. Bislang wurde das erste Kontingent an Tagestickets jeweils um 0 Uhr freigeschaltet. Wer sichergehen wollte, musste also lange wachbleiben, denn die zunächst zur Verfügung gestellten 500 Karten waren oft schon nach wenigen Minuten vergriffen. Anstelle der Nachteulen sind jetzt also die Frühaufsteher im Vorteil.

Die Gemeindeverwaltung weist nochmals darauf hin, dass auch weiterhin während des Tages – je nach Besucheraufkommen – zusätzliche Karten freigegeben werden. Dies wird auf der App eTicket angezeigt. Die Verwaltung rät, die App immer komplett zu schließen, damit sich die Werte auch tatsächlich aktualisieren. Wegen der aktuellen Situation ist die zulässige Besucherzahl am See nach wie vor auf 3500 begrenzt. Tagestickets gibt es nur online, entweder über die App oder im Webshop unter www.heddesheim.de/eticket. Ein Verkauf an der Kasse findet nicht statt. agö