Von Martin Tangl

„Musik trifft ins Herz“, das weiß Keyboarder Dieter Augsburger. Und so spielt er am Donnerstagnachmittag zur Cocktail-Time in der Heddesheimer Scheunengalerie alte Seemannslieder, deutsche Evergreens wie „Rote Lippen soll man küssen“ oder lässt die Zuhörer im Seniorentreff zum „Schneewalzer“ schunkeln. Denn, so klingt es durch den Saal: „Älter werden wir später . .

